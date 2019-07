Apple Watch 3 low cost: su Amazon è scontato a 279 €

Apple Watch low cost? La soluzione c’è: un Apple Watch 3 GPS da 38mm a 279 euro che Amazon ha messo in vendita, scontato, questa mattina.

L’orologio è quello ben noto e ancora oggi in commercio. Si tratta di un dispositivo da polso in grado di fare praticamente tutto quello che fa l’Apple Watch 4 da cui si differenzia sostanzialmente e funzionalmente per due aspetti: la dimensione (Apple Watch 4 nella stessa fascia di prezzo ha un diametro di 40mm) e l’impossibilità di utilizzarlo per attuare la rilevazione dell’elettrocardiogramma. Apple Watch 4 ha anche in altoparlante più potente e la corona con feed back aptico, ma non sono due elementi di particolare rilievo.

Apple Watch 3 in compenso svolge perfettamente il suo compito di “estensione” di iPhone e da parte sua è anche in grado di tenere sotto controllo lo stile di vita, monitorando gli allenamenti e l’attività fisica in genere.

In commercio questo Apple Watch, più che adeguato per il polso femminile ed eventualmente anche per un polso maschile di dimensioni non troppo grandi, costerebbe 309 euro. Amazon lo sconta del 10% e ve lo propone a 279 euro. Se vi interessa la versione più grande da 42 mm, identica a quella da 38mm per tutto il resto tranne che per le dimensioni, lo pagate 309 euro. Anche qui lo sconto del 10%. In entrambi i casi si tratta del miglior prezzo attuale per questi prodotti e uno dei prezzi in assoluto più bassi mai visti negli ultimi mesi

