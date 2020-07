Arene vuote per il covid-19? Ci pensano i robot spettatori!

Non ci sarà ancora il pubblico, per via del Covid, ma le partite di baseball in Giappone non disdegneranno di certo lo spettacolo e l’intrattenimento. I robot Spot e Pepper, infatti, si esibiranno in routine di danza al Fukuoka PayPay Dome, in Giappone.

Mentre i campionati sportivi di tutto il mondo riempiono gli spalti di ritagli di cartone o spettatori virtuali per sostituire i fan che non possono assistere di persona all’evento a causa della pandemia di coronavirus in corso, SoftBank ha deciso di fare un passo ulteriore nel tentativo di rendere le partite della sua squadra di baseball giapponese un poco più vivaci rispettando la passione tipicamente giapponese per robot e avatar.

La società ha rivelato tramite Engadget, che il robot umanoide Pepper della sua divisione robotica, e il robot quadrupede Spot di Boston Dynamics, si esibiranno insieme nelle partite casalinghe della Fukuoka SoftBank Hawks.

SoftBank ha costruito un palcoscenico speciale in cui le due macchine balleranno insieme sul tema musicale degli Hawks Iza Yuke Wakataka Gundan. Le partite casalinghe si terranno presso il Fukuoka PayPay Dome e si prevede che i robot si esibiranno in quella occasione dal 7 al 31 luglio. Pepper supporterà anche gli Hawks in altri modi, con pese ad hoc quando un giocatore compie una bella azione.

Ricordiamo che non si tratta della prima iterazione del genere. Infatti, SoftBank aveva precedentemente avviato nei negozi l’accoglienza alla clientela tramite robot, alcuni dei quali potevano prendere comande e ordini, seppur in via di prova. Nel frattempo, Boston Dynamics ha iniziato a vendere Spot solo questo giugno, offrendolo alle aziende negli Stati Uniti per 75.000 dollari.