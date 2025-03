ARM inarrestabile nei processori per data center

Pubblicità

Arm Holdings ARM prevede che entro fine anno conqusterà la metà di tutte le vendite di processori CPU per data center, percentuale fortemente in salita rispetto al 15% registrato nel 2024, incremento nel market share favorito dal boom dell’intelligenza artificiale.

A riferirlo, citando un dirigente senior di Arm, è Reuters, spiegando che le CPU in questione sono sempre più spesso usate come “host” in sistemi di AI computing, fungendo come una sorta di controller per altri chip AI. Nvidia, ad esempio, sfrutta un chip basato su architettura Arm denominato Grace in abbinamento a GPU per potenziare il computing o distribuita come CPU autonoma, un chip alla base di data center di nuova generazione utilizzabile in diverse configurazioni per diverse esigenze.

Le tecnologie offerte da Arm vantano in molti casi un consumo energetico inferiore rispetto a processori rivali di Intel e Advanced Micro Devices, spiega Mohamed Awad, infrastructure chief di ARM. Poiché i data center AI richiedono enormi quantitativi di energia elettrica, i chip di Arm sono sempre più apprezzati tra le aziende che si occupano di cloud computing.

Il quartier generale di ARM Holding si trova nel Regno Unito; l’azienda è al 90% proprietà del giapponese SoftBank Group, non produce direttamente i propri processori ma vende licenze per l’uso della sua tecnologia. Decine di società (es. Apple e Nvidia) hanno acquisito le licenze ARM e le hanno utilizzate per sviluppare chip per laptop smartphone e data center.

Ricordiamo che ARM sta affrontando una disputa legale contro il suo partner storico Qualcomm: quest’ultima ha denunciato ARM presso le autorità antitrust in tre continenti. Secondo le ultime anticipazioni ARM starebbe completando i lavori sul suo primo chip interamente progettato in casa e tra i primi acquirenti interessati ci sarebbe già Meta.

