Tra Apple e SpaceX scatta la guerra dei satelliti

Un recente rapporto rivela che SpaceX di Elon Musk sta cercando di ostacolare i piani di espansione di Apple per i servizi di comunicazione e messaggistica via satellite su iPhone, facendo pressione sulla FCC, l’ente regolatore delle telecomunicazioni negli Stati Uniti.

Secondo il rapporto, il forte legame di Elon Musk con la Casa Bianca e con il presidente della FCC potrebbe conferire a SpaceX un vantaggio significativo nella competizione per l’assegnazione dello spettro radio.

Il servizio di messaggistica satellitare di Apple, lanciato nel 2022 con la funzione SOS Via Satellite per iPhone 14, è divenuto una caratteristica standard nei modelli successivi. Questa tecnologia permette agli utenti di inviare messaggi di emergenza anche quando ci si trova in aree prive di copertura mobile, caratteristica che in alcuni casi si è già rilevata di vitale importanza per alcuni utenti.

Dopo il lancio di questo servizio, SOS via satellite è stato ulteriormente potenziato con l’introduzione dell’assistenza stradale per chi si trova in difficoltà in zone remote, mentre lo scorso anno Apple ha ampliato le funzionalità consentendo l’invio di messaggi satellitari per contattare familiari e amici, un vantaggio particolarmente utile durante calamità che potrebbero compromettere la funzionalità dei ripetitori classici.

La connettività satellitare di Apple si basa su una collaborazione strategica con Globalstar, nella quale Cupertino ha investito oltre un miliardo di dollari per espandere il servizio. Con l’incremento dell’uso del servizio, Apple necessita di una maggiore larghezza di banda e Globalstar ha richiesto alla FCC l’autorizzazione per utilizzare ulteriori frequenze radio.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, SpaceX ha chiesto alla FCC di posticipare questa richiesta, poiché le stesse bande di frequenza sono in competizione con il servizio Starlink, di proprietà di SpaceX.

Questa disputa evidenzia il contrasto tra Apple ed Elon Musk nella corsa per eliminare le zone d’ombra della copertura cellulare attraverso la tecnologia satellitare. Entrambe le aziende lottano per ottenere diritti su preziosi spazi radio, risorse limitate fondamentali per la trasmissione dei segnali.

Fonti interne hanno dichiarato che gli investimenti di Apple nello spazio hanno provocato l’ira di Musk, spingendolo a sollecitare i regolatori federali per bloccare l’espansione satellitare finanziata da Apple. Inoltre, SpaceX ha recentemente chiesto alla FCC di respingere una richiesta di Globalstar volta a utilizzare determinate frequenze per una nuova rete di satelliti Apple, sostenendo che tali bande sono sottoutilizzate.

La vicenda si complica ulteriormente a causa dei rapporti stretti di Musk con influenti figure politiche e del presidente della FCC, Brendan Carr, elemento che secondo le indiscrezioni offrirebbe a Musk ulteriori strumenti di leva in questa battaglia per lo spettro radio.

