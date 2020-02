ASUS sconta i suoi monitor gaming su Amazon, ecco tutte le offerte

ASUS sconta alcuni dei suoi monitor gaming su Amazon. Di seguito trovate link per gli acquisti, prezzi e modelli in offerta. Sotto a chi tocca, la promozione è valida fino al 31

Fino al 31 marzo sarà infatti possibile approfittare di alcune promozioni riguardanti monitor che vanno dai 24 ai 27 pollici, pensati per il gaming sia su PC, che per console. Ecco la lista di tutti i monitor in sconto

ASUS VG278QR

ASUS VG278QR è un monitor gaming Full HD da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento molto elavata di 165Hz e tempo di risposta di 0,5 ms. Impiega la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), GameVisual e GameFast, tutte studiate per i videogiocatori.

Al momento è in offerta a 299 euro; si acquista direttamente a questo indirizzo.

ASUS VG275Q

In questo caso si tratta di un monitor ottimizzato e più indirizzato al mondo delle console, con un display da 27 pollici Full HD e un refresh rate di 75Hz, con un tempo di risposta di 1ms. Anche in questo caso è presente la tecnologia GameFast, che permette di avere minor lag per godere di un’esperienza di gioco più fluida.

Il prezzo in sconto è di 229 euro e si acquista da qui.

ASUS VG258QR

Il modello VG258QR è pensato per il gioco competitivo, con un display FullHD di 24,5 pollici, refresh rate a 165Hz e 0,5 ms di tempo di risposta. Presenti anche per questo modello le tecnologia GameFast e GamePlus che migliorano l’esperienza di gioco riducendo al minimo l’input lag.

Il costo scontato è di 279,99 euro e si acquista da qui.

Nell’offerta sono compresi anche i monitor ASUS VG278Q, MG248QR, VG248QE e il monitor portatile ASUS MB16ACM – prodotto perfetto per il lavoro in mobilità, l’intrattenimento o per il supporto streaming.