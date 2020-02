Atom Pro NVMe è un SSD Thunderbolt 3 resistente a urti, polvere e cadute

Se cercate un hard disk esterno ultraveloce da utilizzare direttamente per montaggi video dal vostro MacBook Pro ecco una soluzione che non vi farà rimpiangere di aver scelto un portatile con il disco interno di dimensioni ridotte.

Atom Pro NVMe SSD è una unità SSD compatta di tipo “rugged” (una cover di protezione rimovibile), bus powered (si alimenta direttamente dall’host attraverso la porta Thunderbolt), ad alte prestazioni, prodotto dall’azienda Glyph Production Technologies. Si collega alla porta Thunderbolt 3 e vanta una custodia in alluminio con un meccanismo di dissipazione del calore.

il dispositivo è conforme alle specifiche MIL-STD-810, uno standard di qualità militare utilizzato dagli Stati Uniti che evidenzia la resistenza dei dispositivi testati alle condizioni limite a cui dispositivi stessi potrebbero essere sottoposti durante il proprio ciclo di vita. Resiste a shock, vibrazioni, polvere e sabbia.

La velocità di lettura arriva a 2.800 MB/s e quella di scrittura a 2.450MB/s permettendo l’uso con flussi di lavoro multi-stream 4K, 8K e VR.

L’unità è venduta nei “tagli” da 500GB, 1TB e 2TB. Le dimensioni sono: 7,9 x 1,8 x 13,2 cm; il peso è di 354 g. L’unità arriva inizializzata come HFS+ ma ovviamente si può inizializzare in altri formati (inclusi quelli nativi di Windows). Nel momento in cui scriviamo La versione da 500GB è in vendita su Amazon a 339,00 euro. Un prodotto molto simile a questo è il Samsung X5.