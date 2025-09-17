Audible GRATIS 3 mesi, audiolibri e podcast da ascoltare senza sborsare un Euro

Nel mondo dello streaming audio, Audible è il punto di riferimento per chi ama ascoltare romanzi, saggi, podcast e storie originali con una qualità professionale, spesso con le voci di attori e doppiatori noti e ora chi non è abbonato ha la possibilità di farlo per tre mesi, totalmente gratis. In pratica da oggi a metà Dicembre. L’offerta scade il 16 Ottobre.

Un’occasione per scoprire gratis tutto il mondo Audible

I tre mesi gratuiti consentono di provare senza limiti l’intero catalogo Audible, che include:

Audiolibri di narrativa, saggistica, thriller, fantasy, biografie e classici.

Podcast esclusivi e serie originali in italiano e in lingua.

Contenuti per bambini e ragazzi.

Produzioni Audible Studios, con voci celebri come Francesco Pannofino, Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi.

In più, ogni mese si riceve un credito per scaricare un audiolibro a scelta, da conservare anche dopo l’eventuale disdetta.

Come funziona l’abbonamento e come disdirlo

Durante i tre mesi gratuiti non si paga nulla. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento prosegue a 9,99 euro al mese, salvo disdetta. La buona notizia è che si può disattivare in qualsiasi momento, anche subito dopo l’attivazione, senza perdere l’accesso al periodo gratuito.

Non ci sono costi nascosti, né penali: tutto trasparente, con un click si gestisce l’abbonamento dalla pagina account Audible o dall’app mobile.

Titoli da non perdere

Qualche esempio di audiolibri di qualità presenti su Audible:

La versione di Fenoglio di Gianrico Carofiglio, letto dall’autore.

Il colibrì di Sandro Veronesi, con la voce di Sergio Rubini.

La trilogia della Fondazione di Isaac Asimov, in edizione integrale.

La casa sul mare celeste di TJ Klune, un successo inaspettato.

E poi c’è l’ampia sezione dedicata ai podcast originali, tra true crime, attualità, psicologia e storia, con produzioni curate e spesso al di sopra degli standard delle piattaforme gratuite.

Perché conviene anche se poi si disdice

Rispetto alla prova gratuita standard di 30 giorni, questa promozione permette di accedere per 90 giorni pieni al servizio, risparmiando 29,97 euro. Un periodo abbastanza lungo per ascoltare almeno tre audiolibri interi e provare tanti altri contenuti del catalogo.

Chi ama leggere ma non ha tempo per farlo, può approfittarne durante i viaggi, in auto, a casa, in palestra, in ferie. L’esperienza di ascolto può cambiare il modo in cui si fruisce la narrativa e l’informazione.

L’offerta è valida fino al 16 Ottobre 2025 e si rivolge esclusivamente a chi non ha mai attivato Audible o non lo ha usato negli ultimi 12 mesi. Per attivarla basta avere un account Amazon Prime (anche in prova) e cliccare su questa pagina promozionale.