Batterie Duracell CR2032, fate scorta con le confezioni risparmio a partire da 3 €

Se dovete alimentare dispositivi come telecomandi, bilance da cucina, dispositivi medici, piccoli gadget elettronici e accessori smart che usano batterie a bottone di tipo CR2032, allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sulle confezioni risparmio di Duracell.

Sono quindi batterie prodotte da un marchio affidabile e riconosciuto in tutto il mondo sia per la qualità che per la costanza delle sue batterie di cui fa appunto parte anche la linea CR2032 in sconto, dove ritroverete lo stesso standard qualitativo delle più comuni pile stilo.

Queste batterie in sconto si distinguono soprattutto per l’attenzione alla sicurezza domestica a partire dalla confezione, che è progettata per ridurre il rischio di apertura accidentale da parte dei più piccoli in modo da prevenire situazioni pericolose.

A questo si aggiunge un ulteriore strato di protezione, ovvero il rivestimento con deterrente al gusto amaro, una misura efficace per scoraggiare l’ingestione accidentale grazie a una sostanza atossica che rende la batteria sgradevole al gusto.

Come altre del marchio anche queste batterie sono accompagnate da una garanzia di archiviazione fino a 10 anni. Questo significa che se le comprate oggi approfittando delle offerte per fare scorta, anche se poi non vi servono subito, potete comunque lasciarle tranquillamente in una scatola o chiuse in un cassetto, e le batterie manterranno comunque la carica per essere pronte all’uso anche tra qualche anno.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 3 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

