Auricolari JVC open-ear con ganci per lo sport in sconto a 79,99€ su Amazon

Disponibili ora a 79,99€ su Amazon invece di 107€, gli auricolari True Wireless JVC Nearphones HA-NP50T-G si distinguono per un design open-ear che consente di ascoltare musica e contenuti audio senza isolarsi completamente dall’ambiente circostante.

Questa caratteristica è particolarmente utile per chi cammina, corre o si allena all’aperto, garantendo maggiore sicurezza e consapevolezza del contesto.

Il sistema “Nearphones” di JVC sfrutta un’unità driver da 16 mm capace di offrire una resa sonora con bassi ben presenti e un volume elevato, senza coprire completamente l’orecchio. Il risultato è un ascolto nitido ma non invasivo, indicato per chi non vuole rinunciare ai suoni dell’ambiente, come traffico, conversazioni o annunci pubblici. Rispetto ai modelli precedenti della stessa serie, la qualità del suono è stata ulteriormente migliorata, in particolare nella definizione delle frequenze basse.

Il comfort è uno dei punti di forza di questo modello: grazie al peso contenuto e alla forma ergonomica con ganci, gli auricolari restano stabili anche durante movimenti intensi. La struttura aperta favorisce inoltre la traspirazione, rendendoli adatti per l’uso prolungato durante attività sportive. Il design compatto si riflette anche nella custodia di ricarica, che ora misura solo 23,5 mm di spessore, con una riduzione di quasi il 50% rispetto alla versione precedente.

Con un’autonomia complessiva fino a 38 ore, inclusa la ricarica tramite custodia, gli HA-NP50T-G si propongono come una soluzione concreta per chi ha bisogno di un ascolto continuo durante la giornata. L’offerta attuale su Amazon rappresenta un calo significativo rispetto al prezzo di listino, rendendo questo modello una scelta valida per chi cerca auricolari aperti con lunga durata e suono potente.

