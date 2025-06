Midjourney è il generatore video AI divertente, facile, bello e accessibile

Prima del tormentone Studio Ghibli di OpenAI, Midjourney è stato a lungo il modello AI di riferimento per la generazione di immagini: ora compie il balzo con Midjourney V1 Video Model per la generazione di video brevi con intelligenza artificiale.

L’elenco degli aggettivi nel titolo è l’obiettivo dichiarato del fondatore David Holz che insieme al suo team vogliono offrire qualcosa di “divertente, facile, bello e accessibile”. Per farlo hanno studiato una proposta in grado di distinguersi per funzioni e prezzi dai modelli AI che generano video già introdotti da OpenAI, Google e Meta.

Come funziona Midjourney V1 Video Model

L’utente può iniziare a generare video con AI lunghi cinque secondi fornendo una immagine, oppure generandone una di partenza con Midjourney. Grazie al pulsante Animate basta un click per dare il via alla generazione video partendo dall’immagine fornita: non occorre digitare nulla.

In pratica premendo Animate il sistema lavora seguendo un prompt di default che corrisponde a digitare “Fai semplicemente muovere le cose”. Naturalmente c’è anche un pulsante che permette all’utente di descrivere, digitandolo tramite prompt, come desidera che le cose si muovano nel video e lo sviluppo della scena.

Occhio al movimento

Sempre per semplificare e velocizzare le operazioni, sono proposte due impostazioni per la quantità di movimento desiderata nel video. L’impostazione Low motion, movimento basso o contenuto, è consigliata per scene ambientali in cui la telecamera rimane per lo più ferma e il soggetto si muove lentamente.

Invece l’impostazione High motion è più indicata per le scene in cui tutto si muove, sia la telecamera che il soggetto. Lo sviluppatore avverte cosa può succedere se la generazione video AI non produce quello che l’utente immaginava. In alcuni casi, con Low Motion, si possono ottenere video in cui nulla si muove o quasi, invece con High motion e molto movimento possono risultare errori e imprecisioni.

Midjourney genera fino a 21 secondi di video AI

Al lancio Midjourney V1 Video Model permette di generare video lunghi cinque secondi, con la possibilità di estenderlo di 4 secondi per quattro volte. Si arriva così a un totale di 21 secondi di lunghezza.

Il servizio per ora è disponibile esclusivamente tramite Internet e con abbonamenti che partono da 10 dollari al mese. Al prezzo base si hanno a disposizione 3,3 ore di tempo per la generazione video AI veloce, un prezzo che secondo Midjourney risulta oltre 25 volte più economico rispetto a quanto offerto finora dai concorrenti.

Introducing our V1 Video Model. It’s fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it’s the first video model for *everyone* and it’s available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy — Midjourney (@midjourney) June 18, 2025

È sempre solo l’inizio

A partire dalle prime immagini generate con AI passando per i video, lo sviluppo è ancora solo all’inizio: la funzione sarà migliorata e potenziata nel tempo. Ma l’obiettivo ultimo dichiarato da Midjouney (e non solo) è quello di creare real-time open-world simulations, vale a dire simulazioni a mondo aperto in tempo reale.

In pratica un sistema AI talmente potente in grado di generare in tempo reale mondi 3D completi, in cui è possibile esplorare ovunque e interagire con tutto. Per gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale si parte da questa pagina di macitynet.