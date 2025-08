AVM Fritz!Box 5G e LTE, i router per l’estate e la mobilità a confronto

Quando si cambia residenza per le vacanze o si vuole attrezzare una seconda casa è comodo avere un dispositivo che permette di utilizzare la miriade di periferiche di una famiglia e vada oltre i limiti della connettività condivisa di uno smartphone o di una “saponetta”.

Una opzione sono i modelli di AVM, l’azienda tedesca che i nostri lettori ben conoscono e che è da sempre specializzata nella produzione di router e accessori per la connettività e la smart home concepiti interamente in Europa.

L’offerta dei router Fritz!Box si compone di diversi modelli in grado di accontentare diversi tipi di utenza con una scala di prezzi e prestazioni che va conosciuta prima di procedere ad un eventuale acquisto. La nostra panoramica vuole darvi una mano ad effettuare la vostra scelta nel caso abbiate gia selezionato l’azienda europea come vostro fornitore.

Immaginatevi AVM come un super-artigiano della connettività: ogni prodotto FRITZ!Box è costruito attorno al sistema operativo FRITZ!OS, continuamente aggiornato, ricco di funzioni smart‑home, VPN integrate, controllo DECT e una stabilità di primo livello. In città o in montagna, con un’antenna in finestra o installazione all’aperto, FRITZ!Box aiuta a tenere la connessione sempre viva.

Anche se la connessione DSL o fibra salta, con un router LTE o 5G AVM è possibile continuare a navigare direttamente via rete mobile. E in più e possibile usare telefoni cordless DECT collegati direttamente al dispositivo per chiamare con il numero SIM grazie al VoLTE o VoNR. Ma analizziamo l’offerta attuale di AVM per i suoi router con telefonia DECT e collegamento cellulare cercando di spiegare anche i termini più misteriosi.

I modelli spiegati in modo semplice

FRITZ!Box 6860 5G

È il top di gamma con LTE Categoria 19 (CAT 19) e supporto 5G NSA e SA, per raggiungere fino a 1,3 Gb/s in download e fino a 900 Mb/s in upload.

Supporta Wi‑Fi 6 (AX): fino a 2.400 Mb/s su 5 GHz e 600 Mb/s su 2,4 GHz .

Ha certificazione IP54: contro polvere e schizzi, abbinata a alimentazione PoE+, perfetta per installare il router vicino a una finestra o all’esterno in veranda.

Base DECT integrata (fino a 6 cordless) e supporto per VoLTE/VoNR con la SIM per telefonare anche senza telefono esterno. Ha una sola porta Ethernet.

FRITZ!Box 6850 5G

Più compatto, basta per chi cerca il 5G senza svenarsi. Supporta LTE CAT 16 (quindi meno “carriers aggregati” rispetto al CAT 19, che significa frequenze combinate in parallelo, e un throughput leggermente più basso) e 5G fino a 1,3 Gb/s.

Wi‑Fi dual‑band AC+N (fino a 866 Mb/s su 5 GHz e 400 Mb/s su 2,4 GHz), base DECT integrata con VoLTE/VoNR, porta USB 3.0 e porta Gigabit LAN per tutti. Indoor, piccolo ma solido.

FRITZ!Box 6890 LTE

Un cavallo da battaglia: non ha 5G ma offre LTE CAT 6 fino a 300 Mb/s, e – grande plus – ha porta DSL/VDSLintegrata: se il 4G va ko, passa da solo alla rete fissa (fallback DSL), così non resti mai offline.

Base DECT integrata, fonia analogica e ISDN, segreteria, centralino e connessioni VoIP/SIP: è più un centralino domestico avanzato che un semplice router.

FRITZ!Box 6850 LTE

Simile al 6850 5G ma senza il 5G: LTE CAT 16 (~300 Mb/s), Wi‑Fi AC+N, base DECT con VoLTE, porte Gigabit e USB 3.0. Ideale se hai bisogno di un router LTE affidabile, semplice e ben gestito da FRITZ!OS.

Le tecnologie AVM spiegate in modo semplice

VoLTE (Voice over LTE) e VoNR (Voice over New Radio) sono tecnologie che permettono di telefonare usando la rete dati mobile invece delle tradizionali reti voce. In pratica, con VoLTE o VoNR, si chiama come sempre… ma con prestazioni migliori, sfruttando appieno la rete dati moderna. I router AVM compatibili permettono di utilizzarequeste tecnologie anche con la SIM inserita direttamente nel dispositivo . VoLTE funziona sulla rete 4G: quando fai una chiamata, il telefono non passa alla rete 3G o 2G ma resta sul 4G, garantendo voce più chiara , tempi di connessione più rapidi e la possibilità di navigare su Internet mentre parli. VoNR è simile ma si appoggia alla rete 5G , ed è ancora più veloce e stabile. È il futuro della telefonia mobile: consente chiamate in altissima qualità e latenza bassissima, utile anche per videochiamate e app real-time.

(Voice over LTE) e (Voice over New Radio) sono tecnologie che permettono di invece delle tradizionali reti voce. In pratica, con VoLTE o VoNR, si chiama come sempre… ma con prestazioni migliori, sfruttando appieno la rete dati moderna. I router AVM compatibili permettono di utilizzarequeste tecnologie anche con la .

Fallback DSL : significa “ritorno alla rete fissa”. Se il 4G o 5G cade, il router passa automaticamente alla connessione DSL/VDSL disponibile, garantendo la continuità di navigazione (presente solo sul 6890 LTE).

WireGuard : è un protocollo VPN moderno. Con FRITZ!OS 7.50 o superiore, è possibile configurarlo in pochi clic (sia da browser, sia con app su Windows, macOS, Linux) e ottenere una connessione sicura ai dispositivi di casa anche da remoto.

IPsec : VPN più tradizionale, supportata da FRITZ!OS. Più complesso da impostare, ma ancora utile in ambienti aziendali compatibili con FRITZ!VPN su Windows.

Categoria LTE (CAT 6, CAT 16, CAT 19) : indica quante bande LTE possono essere aggregate per aumentare la velocità. CAT 6 : fino a 300 Mb/s, aggregazione di due bande CAT 16 : fino a circa 1 Gb/s aggregando fino a quattro bande CAT 19 : aggrega fino a cinque bande per raggiungere teoricamente 1,3 Gb/s (presenti solo su 6860 5G)



L’aggiornamento costante: perché FRITZ!OS fa la differenza

Da sempre AVM rilascia aggiornamenti regolari per FRITZ!OS, migliorando sicurezza, compatibilità, Wi‑Fi, telefonia DECT, smart home, VPN e addirittura aggiungendo nuovi servizi. Il router può aggiornarsi automaticamente o manualmente, mantenendo il dispositivo sempre “fresco” e in linea con nuove reti e standard.

Grazie alle capacità smart home di AVM si possono integrare termostati via DECT ULE o sensori smart.

Conclusioni

Per chi vive in città o provincia, con un’ottima copertura mobile e scarse possibilità di collegarsi a Fibra o DSL, il FRITZ!Box 6850 5G è una soluzione compatta e funzionale: velocità gigabit, base DECT per chiamare col numero della SIM, Wi‑Fi AC+N e aggiornamenti FRITZ!OS in italiano.

Se c’è bisogno di più potenza e si vuole collocare il router all’esterno per migliorare il segnale? C’è 6860 5G: è resistente ad acqua e polvere (IP54), si alimenta via PoE+, supporta il Wi‑Fi 6 e garantisce il meglio in termini di prestazioni.

Se si possiede un contratto DSL o fibra e si necessita di una sicurezza in più quando la rete mobile crolla, a quel punto il 6890 LTE è il miglior amico: accende la DSL da solo quando serve e ha un centralino telefonico più completo. E se è sufficiente l’LTE CAT 16 e un router semplice ma ricco di funzioni DECT e mesh, allora il 6850 LTE è un investimento intelligente e senza fronzoli.

In tutti i casi, il vero valore aggiunto è FRITZ!OS: un software che cresce nel tempo, sicuro, aggiornabile da remoto o automaticamente, pieno di utility smart home, VPN WireGuard o IPsec, controllo accessi, parental control… e DECT integrato con tutti i modelli visti qui per telefonare anche con la SIM dati.

Ancora una differenza: versione internazionale o nazionale?

Nella lista che vi proproniamo sotto vi forniamo i link amazon sia alle versioni nazionali che internazionali dei router AVM: va sottolineato che, nonostante per l’una o per l’altra siano disponibili sconti diversi si tratta di

Hardware identico , ma il firmware e l’interfaccia possono variare in base al mercato

La versione International è consigliata se si vuole usare il router con lingue diverse o in diversi Paesi. Potrebbe arrivare con già l’interfaccia in italiano.

Il modello nazionale può comunque essere convertito installando il firmware internazionale in modo semplice. Potrebbe arrivare con l’interfaccia in tedesco facilmente commutabile.

Quale compro?

Per il top delle prestazioni 5G e Wi‑Fi 6 ? La risposta è 6860 5G



Per 5G in un formato compatto con base DECT? La risposta è 6850 5G

Per chi ha DSL + LTE e vuole fallback automatico e fonia completa? Il 6890 LTE

E’ sufficiente LTE per una rete affidabile ed un prezzo d’attacco? C’è il 6850 LTE

