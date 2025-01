Come far partire subito la musica da iPhone quando è collegato via Bluetooth

Pubblicità

Pensate che bello sarebbe, se bastasse accendere lo speaker in camera per cominciare subito ad ascoltare la propria speciale playlist di musica Classica. Pensate che bello sarebbe, se bastasse salire sul tapis roulant per riprodurre una selezione di brani che danno la carica direttamente dall’altoparlante integrato. Pensate che bello sarebbe, se bastasse infilare gli AirPods nelle orecchie per cominciare subito ad ascoltare l’ultimo episodio del proprio podcast preferito. Senza dire nulla, senza toccare niente.

Ecco la bella notizia: si può fare! L’app Comandi rapidi di iPhone infatti è potentissima e tra le tante, permette di fare anche questo. In questo articolo vi spieghiamo come configurarla.

Come automatizzare la riproduzione audio di iPhone in base al contesto

Aprite l’app Comandi Rapidi ;

; cliccate in basso su Automazione ;

; cliccate sul tasto Nuova automazione al centro (se è la prima) o sul tasto + in alto a destra (se ce ne sono già delle altre);

al centro (se è la prima) o sul tasto + in alto a destra (se ce ne sono già delle altre); scorrete in basso e cliccate su Bluetooth ;

; alla voce Dispositivo cliccate su Scegli ;

cliccate su ; selezionate la destinazione dell’elenco I MIEI DISPOSITIVI ;

; attivate la spunta su È collegato (se non c’è già);

(se non c’è già); spostate la spunta su Esegui immediatamente ;

; cliccate su Avanti ;

; cliccate su Riproduci musica ;

; cliccate sul pulsante Musica sbiadito;

sbiadito; selezionate l’album, il genere o la playlist che desiderate riprodurre a quella determinata condizione;

l’album, il genere o la playlist che desiderate riprodurre a quella determinata condizione; cliccate sul tasto + in alto a destra per confermare la scelta;

per confermare la scelta; FACOLTATIVO: cliccando sulla freccina vicino alla musica appena selezionata è possibile attivare sia la riproduzione casuale che la ripetizione dei brani. Se necessario, personalizzate queste impostazioni in base alle vostre preferenze;

che la dei brani. Se necessario, personalizzate queste impostazioni in base alle vostre preferenze; cliccate su Fine in alto a destra.

D’ora in avanti quando iPhone si collegherà a quel particolare dispositivo Bluetooth avvierà automaticamente la riproduzione della musica selezionata secondo le impostazioni scelte.

Potete ripetere lo stesso procedimento selezionando musiche diverse per dispositivi diversi.

Interrompere automaticamente la riproduzione musicale alla disconnessione

Apple ha previsto che se si sfilano gli AirPods dalle orecchie, la musica viene messa automaticamente in pausa. Purtroppo questo non succede con gli altri altoparlanti Bluetooth, sicché quando li scollegherete la musica continuerà a suonare sull’altoparlante integrato dell’iPhone.

Potete impedire che ciò accada creando una nuova automazione, ma prima è necessario creare una scorciatoia. Fate così:

Aprite l’app Comandi rapidi ;

; spostatevi sull’ omonima scheda (in basso a sinistra);

(in basso a sinistra); cliccate sul tasto + in alto a destra ;

; cercate l’azione Riproduci/Pausa , quindi selezionatela;

, quindi selezionatela; adesso cliccate sopra questa voce e selezionate Pausa ;

; cliccate su Fine in alto a destra.

Adesso creiamo la nuova automazione:

di nuovo aprite l’app Comandi rapidi ;

; spostatevi sul pannello Automazioni ;

; cliccate il tasto + in alto a destra;

in alto a destra; selezionate di nuovo Bluetooth ;

; in Dispositivo cliccate su Scegli e selezionate la stessa uscita di prima, oppure Qualsiasi dispositivo se volete che la riproduzione venga messa sempre in pausa indipendentemente dal dispositivo Bluetooth disconnesso;

cliccate su e selezionate la stessa uscita di prima, oppure se volete che la riproduzione venga messa sempre in pausa indipendentemente dal dispositivo Bluetooth disconnesso; adesso attivate la spunta su È scollegato e toglietela dall’altra opzione;

e toglietela dall’altra opzione; spostate anche la spunta sotto alla voce Esegui immediatamente ;

; cliccate su Avanti ;

; selezionate la scorciatoia che avete creato poco fa.

D’ora in avanti quando iPhone si scollega da quel dispositivo Bluetooth (o da tutti, se avete selezionato la relativa opzione) la musica verrà messa in pausa anziché continuare a suonare sugli altoparlanti del telefono.

Come mettere in pausa le automazioni create

Se per qualche motivo volete interrompere anche solo per un periodo l’avvio automatico della musica quando collegate iPhone a uno o più dispositivi Bluetooth, potete disabilitare la relativa automazione senza doverla necessariamente cancellare. Nel caso, fate così:

aprite l’app Comandi rapidi ;

; spostatevi su Automazioni ;

; selezionate l’automazione da interrompere;

l’automazione da interrompere; alla voce Automazioni in alto, cliccate sul menu a tendina e anziché Esegui immediatamente selezionate Non eseguire ;

e anziché Esegui immediatamente selezionate ; cliccate su Fine in alto a destra.

Adesso sotto quell’automazione troverete scritto, in grigio, la parola Disabilitata. Quando vorrete riattivarla vi basterà procedere allo stesso modo reimpostando l’opzione Esegui immediatamente.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.