Back to School, riparti alla grande con le offerte TrenDevice, iPhone 13 da 289,90€, MacBook Air 15” M3 da 1.019€

Il rientro dalle vacanze può essere più leggero con le offerte del Back to School di TrenDevice per ripartite alla grande con un nuovo anno di lavoro, studio e tempo libero! E come sempre hai la tranquillità di acquistare in 3 rate senza interessi con Klarna, device coperti da garanzia 12 mesi e la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto. Le offerte sono valide sia online che in store.

Le occasioni del Back to School sono da prendere al volo, vediamo subito le migliori:

✔ Sconto -40€ su: iPhone 16 ricondizionato da 238,30€ per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 15 ricondizionato da 159,97€ per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 14 ricondizionato da 123,00€ per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 13 ricondizionato da 96,63€ per 3 rate mensili senza interessi, iPhone 12 ricondizionato da 73,30€ per 3 rate mensili senza interessi.

✔ Sconto -100€ su: MacBook Air 15” M2 ricondizionato da 263,30€ per 3 rate mensili senza interessi, MacBook Air 13” M1 ricondizionato da 149,97€ per 3 rate mensili senza interessi, MacBook Air 15” M3 ricondizionato da 339,67€ per 3 rate mensili senza interessi, iMac 24” M1 4 porte ricondizionato da 299,97€ per 3 rate mensili senza interessi

Trovate moltissimi sconti anche su iPad, Apple Watch e Samsung Galaxy. Scoprite subito su TrenDevice le migliori occasioni hi-tech da non farsi scappare.

Tutti i Ricondizionati TrenDevice sono perfettamente funzionanti, pari al nuovo, grazie ai 47 test hardware e software effettuati dai tecnici certificati TrenDevice. Ed è anche una scelta eco-sostenibile: ogni dispositivo recuperato significa meno rifiuti elettronici, meno risorse consumate, meno CO₂ emessa. Un gesto piccolo per noi, ma grande per il pianeta.

Perché scegliere un Ricondizionato TrenDevice?

✔ Qualità garantita: ogni dispositivo viene testato, igienizzato e ricondizionato da tecnici certificati TrenDevice attraverso ben 47 test hardware e software. Batterie, display, fotocamere, connettori: tutto viene verificato e, se necessario, sostituito. Il risultato? Un iPhone pronto a funzionare perfettamente, come nuovo.

✔ Risparmio fino al 40% rispetto al nuovo: un dispositivo ricondizionato TrenDevice può costare fino al 40% in meno rispetto a uno nuovo. Questo significa avere tra le mani un dispositivo Apple potente e attuale, risparmiando centinaia di euro.

✔ Scelta sostenibile: comprare un Ricondizionato riduce l’impatto ambientale. Ogni dispositivo recuperato significa meno rifiuti elettronici, meno risorse consumate, meno CO₂ emessa. Un gesto piccolo per noi, ma grande per il pianeta.

✔ Garanzia e sicurezza: tutti i Ricondizionati TrenDevice sono coperti da una garanzia di 12 mesi. In più, avete 14 giorni per il reso gratuito se cambiate idea.

Potete acquistare iPhone, iPad e Mac Ricondizionati o vendere e permutare il vostro usato hi-tech anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato, 5 – a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto, 26 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Avellino in via Appia 11, Manocalzati (AV) – all’interno del punto vendita Progress

Inoltre iscrivendovi al Canale WhatsApp di TrenDevice potrete ricevere offerte esclusive direttamente sul vostro telefono! Questo canale vi permetterà di ricevere aggiornamenti tempestivi su promozioni, sconti e prodotti disponibili in tempo reale direttamente vostro telefono. Cosa state aspettando? Cliccate qui per iscrivervi subito e assicuratevi di attivare le notifiche per non perdere nessuna offerta esclusiva.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 200.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.