Philips Hue reimmagina la casa con Hue Bridge Pro, Sonos e tantissime novità

Nell’ambito della campagna “Reimagine Your Home”, Signify ha presentato ieri a Berlino in un evento dedicato alla stampa un importante aggiornamento della linea Philips Hue.

L’occasione ha permesso di mostrare al pubblico il nuovo Hue Bridge Pro, anticipato in un leak a metà agosto, una gamma riprogettata e ampliata per gamma e potenza di strisce LED, una linea di prodotti entry-level per l’illuminazione, un ampliamento della linea per la sicurezza della casa e la collaborazione con Sonos per il controllo del sistema Hue con la voce.

Ma il bello è che molte novità, basate anche in larga parte sul software non arriveranno solo per chi acquisterà il nuovo Hub ma anche per chi possiede già da tempo gli apparecchi di illuminazione Hue permettendo di gestirle in un sistema “misto” che potrà avere vecche lampade e strip, nuovi sistemi di illuminiazione super potenti e nuovi dispositivi ad un prezzo più accessibile.

“Con questi lanci apriamo un nuovo capitolo per Philips Hue”, afferma John Smith, Business Leader di Philips Hue in Signify. “L’illuminazione smart è al cuore di ciò che facciamo, ma la nostra visione della casa intelligente va oltre: con soluzioni che coprono sicurezza, intrattenimento e benessere, facendo leva sempre di più sul potenziale dell’intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo è rendere la vita dei nostri utenti più intuitiva, personalizzata e connessa — e reimmaginare la casa stessa.”

La base a prova di futuro con il nuovo Hue Bridge Pro

Il nuovo Hue Bridge Pro pone le basi per la prossima era del controllo dell’illuminazione smart. Il fulcro completamente nero dell’ecosistema Hue è un’evoluzione potente dell’attuale Philips Hue Bridge e stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni, capacità e velocità. Con il supporto fino a 150 luci e 50 accessori, alimenta anche le installazioni Hue più estese con un solo Bridge, rendendo l’illuminazione smart più semplice, veloce e pronta per il futuro.

Dotato di un processore cinque volte più potente e di una memoria 15 volte superiore rispetto al Philips Hue Bridge, Hue Bridge Pro consente agli utenti di archiviare oltre 500 scenari di illuminazione personalizzati e di godere di tempi di risposta più rapidi in tutto il sistema. È basato sul nuovo Hue Chip Pro e abilita funzionalità all’avanguardia come Hue Motion Aware — una funzione smart avanzata che trasforma le luci Philips Hue in sensori di movimento che accendono le luci quando viene rilevato movimento. Occorrono 3 Lampade per metterlo in gioco e grazie all'”interferenza” sullo onde radio dello Zigbee il sistema è in grado di capire se qualcuno si sta spostando nella stanza

L’aggiornamento è semplice: gli utenti possono trasferire tutte le impostazioni dell’attuale Philips Hue Bridge con pochi clic. Il supporto per combinare più Bridge in un unico Bridge Pro arriverà prima della fine dell’anno.

Hue Hub Pro non sarà “solo” un bridge più veloce; è uno strumento che proverà a spostare l’intelligenza in casa, rendendo l’ecosistema più scalabile e sensibile al contesto senza riempire le stanze di sensori.

Cosa cambia rispetto all’attuale Hue Bridge versione 2

Per capire l’impatto del Pro, mettiamo in fila cosa cambia rispetto al bridge in commercio oggi:

Capacità : Bridge v2 gestisce fino a 50 luci e, ufficialmente, fino a 12 accessori su un singolo hub; il Bridge Pro punta a 150/50/500 (luci/accessori/scene). Per impianti estesi è una svolta.

: Bridge v2 gestisce e, ufficialmente, su un singolo hub; il Bridge Pro punta a (luci/accessori/scene). Per impianti estesi è una svolta. Prestazioni : da un hardware minimale a CPU quad-core 1,7 GHz con 8 GB RAM e risposta 5× più rapida Con scenari, automazioni la differenza dovrebbe sentirsi.

: da un hardware minimale a con e risposta più rapida Con scenari, automazioni la differenza dovrebbe sentirsi. Connettività : v2 è Ethernet-only e “funziona senza Wi-Fi”; Pro aggiunge Wi-Fi per la rete e USB-C per l’alimentazione, mantenendo la porta Ethernet.

: v2 è e “funziona senza Wi-Fi”; Pro per la rete e per l’alimentazione, mantenendo la porta Ethernet. Sensing integrato : v2 richiede sensori dedicati per il movimento; Pro introduce MotionAware (con tre punti luce minimi) per il motion sensing via Zigbee .

: v2 richiede sensori dedicati per il movimento; Pro introduce (con tre punti luce minimi) per il . AI e automazioni : v2 ha già automazioni solide e Matter via bridge ; Pro sblocca funzioni AI più spinte e nuove integrazioni (come Sonos Voice Control ). Dopo la presentazione ufficiale Hue ci ha mostrato come sia possibile farsi aiutare dal software nel comporre scene con tantissime lampade, eccezioni, orari

: v2 ha già automazioni solide e ; Pro e nuove integrazioni (come ). Dopo la presentazione ufficiale Hue ci ha mostrato come sia possibile farsi aiutare dal software nel comporre scene con tantissime lampade, eccezioni, orari Con MotionAware e l’AI, la casa può “capirvi” meglio: si entra in salotto, le luci seguono il movimento senza sensori aggiuntivi; la sera si richiede una scena “rilassante”, l’assistente Hue la compone e la affina nel tempo. È la direzione che l’azienda ha tracciato a gennaio—e il Pro sembra il tassello hardware giusto.

Sonos e Philips Hue: il suono immersivo incontra l’illuminazione smart

Hue compie un passo importante nell’intrattenimento — annunciando la sua partnership con Sonos, leader nel suono immersivo, con l’obiettivo di offrire un’esperienza domestica più unificata, integrando luce e suono in modi nuovi e intuitivi. Come primo passo, gli utenti di Sonos Voice Control potranno presto controllare le luci Philips Hue tramite comandi vocali. Attraverso gli speaker dotati di microfono di Sonos si potranno impartire comandi per attivare scene, spegnere singole lampade etc: è importante che le stanze designate con Hue corrispondano a quelle impostate nell’applicazione Sonos in modo che alcuni comandi siano correlati all’ambiente in cui si impartiscono.

Il controllo via Sonos non è ancora disponibile in Italiano. Finche Voice Control non sarà rilasciato nella nostra lingua dovremmo continuare ad usare l’inglese anche per gestire le luci. In ogni caso questo tipo di combinazione scollega il controllo vocale dall’uso di un telefono o di un Hub tipo Alexa e lo svincola anche da Internet: avviene in locale e nel massimo della privacy casalinga.

L’ascesa delle esperienze guidate dall’IA

Le funzionalità basate sull’IA di Hue continuano a evolversi. Dopo il debutto, a inizio 2025, del suo assistente di IA generativa, la funzione è ora disponibile nella maggior parte dei mercati. L’assistente utilizza la comprensione contestuale per suggerire o creare scenari di illuminazione in base all’umore, allo stile o all’occasione dell’utente — sbloccando un’illuminazione che risulta più reattiva che mai.

Il supporto per creare automazioni tramite l’assistente IA verrà lanciato a breve, consentendo di impostare routine smart e senza sforzo. Inoltre, l’app Hue Sync per PC introdurrà una nuova modalità di sincronizzazione che sfrutta l’IA per individuare gli eventi più rilevanti sullo schermo, creando un’esperienza di intrattenimento ancora più immersiva e dinamica.

Philips Hue Essential: l’accesso facile al sistema Hue

In qualità di leader di mercato nell’illuminazione smart Philps Hue può giocare con una gamma ampia di soluzioni. Philips Hue Essential, la stessa esperienza affidabile è ora disponibile a un prezzo più accessibile. I prodotti Essential utilizzano lo stesso software e le stesse tecnologie di connettività della linea principale Philips Hue — garantendo affidabilità e compatibilità in tutto l’ecosistema — ma con prestazioni luminose semplificate, offrendo un modo più conveniente per iniziare il tuo percorso con Philips Hue.

La gamma include lampadine A19 e faretti GU10 e strisce luminose versatil che offrono un ampio spettro di tonalità di bianco e colore per creare l’atmosfera giusta in qualsiasi ambiente. Pienamente compatibili con l’ecosistema Hue, funzionano immediatamente via Bluetooth e sbloccano ancora più funzioni quando abbinate a un Hue Bridge. Che tu voglia partire in piccolo o costruire un sistema per tutta la casa, Philips Hue Essential rende più facile che mai godere dei vantaggi dell’illuminazione smart.

La nuovissima gamma di strisce luminose e la potenza di Philips Hue OmniGlow

Le strisce luminose sono uno dei modi più creativi per trasformare uno spazio — e Philips Hue rinnova questa categoria con una nuova gamma di strisce LED per interni ed esterni. Con luminosità e flessibilità migliorate, la linea aggiornata include modelli adatti sia a ruoli decorativi sia funzionali. Il pezzo forte è Philips Hue OmniGlow, la prima striscia perfettamente “spot-free”, basata sulla tecnologia CSP (chip-scale packaging), che offre un effetto luminoso uniforme e premium per qualsiasi applicazione.

La personalizzazione delle striscie è semplice, con opzioni di estensione o accorciamento a seconda del prodotto, così è facile creare l’installazione perfetta — dall’evidenziare dettagli architettonici alla creazione di ambientazioni d’impatto dentro e fuori casa.

Qui sotto una anticipazione del listino prezzi e disponibilità (e misure) che trovare in fondo all’articolo con tutte le indicazioni sulle nuove strisce:

• OmniGlow strip light disponibile da Novembre 2025 a Euro 139,99 (3M); Euro 199,99 (5M); Euro 349,99 (10M)

• Flux strip light disponibile Ottobre 2025 a Euro 69,99 (3M); EU 84,99 (4M); Euro 99,99 (5M); Euro 119,99 (6M)

• Flux ultra bright strip light disponibile da Ottobre 2025 a Euro 99,99 (3M); Euro 149,99 (5M); Euro 249,99 (10M)

• Flux outdoor strip light disponibile da Ottobre 2025 a Euro 149,99 (5M); Euro 169,99 (6M); Euro 249,99 (10M)

• Neon outdoor strip light disponibile da Ottobre 2025 a Euro 139,99 (3M); Euro 199,99 (5M); Euro 349,99 (10M)

La gamma Festavia per esterni si amplia con due nuovi prodotti

Le catene luminose permanenti Philips Hue Festavia sono progettate per rimanere installate tutto l’anno — lungo facciate o linee di gronda — per creare facilmente un décor che rispecchi il tuo umore o qualunque ricorrenza. Le Philips Hue Festavia globe string lights completano l’offerta con eleganti lampadine dal design in stile lightguide, aggiungendo un tocco decorativo a balconi, pergolati o patio. Entrambe le soluzioni sono certificate IP65 per una resistenza tutto l’anno, aiutando gli utenti a creare atmosfere diverse per ogni festa o momento — senza doverle smontare.

Il videocitofono Hue Secure migliora la sicurezza domestica

Con Hue Secure, l’illuminazione incontra la tranquillità. Il nuovo videocitofono Secure è un importante upgrade che aiuta gli utenti a tenere sotto controllo l’ingresso di casa, inviando notifiche push — o accendendo automaticamente le luci — quando viene rilevato movimento o qualcuno suona. Grazie alla lente grandangolare e all’audio bidirezionale, è possibile vedere chi è alla porta e comunicare con lui da ovunque.

Il nuovo Hue Smart Chime completa il sistema fornendo avvisi sonori quando il videocitofono suona. Basta collegarlo alla presa per restare informati — ovunque ti trovi in casa.

Nuovi aggiornamenti software potenziano anche le funzioni Secure:

Cronologia video di 24 ore gratuita più avanti quest’anno — In precedenza parte dell’abbonamento Secure, questa funzione sarà disponibile senza costi per tutti gli utenti di videocamere e videocitofoni Hue Secure

Le videocamere ora possono riconoscere i segnali degli allarmi antifumo e rispondere con avvisi luminosi di emergenza

Nel 2026, il riconoscimento facciale basato su IA ridurrà i falsi allarmi e personalizzerà le risposte per l’utente

I prezzi e la disponibilità di tutti i prodotti Hue presentati

Hue Bridge Pro

• Settembre 2025 — Euro 89,99

Gamma Philips Hue essential

• Essential A19 — Settembre 2025 — Euro 24,99–59,99 (1P/2P/3P/4P)

• Essential GU10 — Settembre 2025 — Euro 24,99–59,99 (1P/2P/3P/4P)

• Essential strip light — Dicembre 2025 — Euro 59,99 (5M); Euro 99,99 (10M)

• Essential flex strip light — Dicembre 2025 — Euro 99,99 (5M); Euro 169,99

Starter Kit A19 Philips Hue Essential

Tutti disponibili da Settembre 2025

• Starter kit Essential E27 2 unità + switch + Hue Bridge V2 — Euro 89,99

• Starter kit Essential E27 2 unità + Hue Bridge V2 — Euro 79,99

• Starter kit Essential E27 3 unità + Hue Bridge V2 — Euro 89,99

• Starter kit Essential E27 4 unità + Hue Bridge V2 — Euro 99,99

Starter Kit GU10 Philips Hue Essential

Tutti disponibili da Settembre 2025

• Starter kit Essential GU10 3 unità + Smart Button + Hue Bridge V2 — Euro 99,99

• Starter kit Essential GU10 3 unità + Dimmer Switch + Hue Bridge V2 — Euro 99,99

• Starter kit Essential GU10 § unità + Hue Bridge V2 — Euro 89,99

Philips Hue lampade A19



Disponibili tutte da Settembre 2025

• White Ambiance E27 60W — Euro 34,99

• White Ambiance E27 100W — Euro 54,99

• White Ambiance E27 75W — Euro 39,99

• White And Color Ambiance E27 60W — Euro 59,99

• White And Color Ambiance E27 100W — Euro 79,99

• White And Color Ambiance E27 75W — Euro 64,99

• White E27 60W — Euro 15,99

• White E27 100W — Euro 27,99

• White E27 75W — Euro 21,99

Gamma Strip light Philips Hue

• OmniGlow strip light — Novembre 2025 — Euro 139,99 (3M); Euro 199,99 (5M); Euro 349,99 (10M)

• Flux strip light — Ottobre 2025 — Euro 69,99 (3M); EU 84,99 (4M); EU 99,99 (5M); EU 119,99 (6M)

• Flux ultra bright strip light — Ottobre 2025 — Euro 99,99 (3M); EU 149,99 (5M); EU 249,99 (10M)

• Flux outdoor strip light — Ottobre 2025 — Euro 149,99 (5M); EU 169,99 (6M); EU 249,99 (10M)

• Neon outdoor strip light — Ottobre 2025 — Euro 139,99 (3M); EU 199,99 (5M); EU 349,99 (10M)

Gamma Festavia Philips Hue

Festavia permanent string lights

• Dicembre 2025 — Euro 299,99 (18M); Euro 119,99 (9M)

Festavia globe string lights

• Settembre 2025 — Euro 159,99 (7M)

• Novembre 2025 — Euro 219,99 (14M); Euro 289,99 (21M)

Gamma sicurezza Philips Hue

Hue Secure video doorbell

• Ottobre 2025 — Euro 169,99

Hue Secure smart chime

• Ottobre 2025 — Euro 59,99

Hue Secure 2K wired camera

• Versione nera — Ottobre 2025 — Euro 179,99

• Versione bianca — Ottobre 2025 — Euro 179,99

Hue Secure 2K wired camera with desktop stand

• Versione nera — Novembre 2025 — Euro 199,99

• Versione bianca — Ottobre 2025 — Euro 199,99

Tutte le notizie, recensioni e informazioni sul mondo Philips Hue le trovate in questa sezione del sito di macitynet.it

I Prodotti Philips Hue di Signify sono disponibili presso i grandi retailer ed anche su Amazon.