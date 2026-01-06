Baseus, al CES 2026 caricabatterie, cuffie, dock e altro ancora

Nell’ambito del CES 2026 di Las Vegas la cinese Baseus presenta una serie di accessori, a cominciare a PicoGo “pezzo forte” della lineup di caricatori 2026, con soluzioni di ricarica leggere, smart e “Apple-friendly”.

Il nuovo PicoGo AM52 Qi2.2 Power Bank è indicato come uno dei più sottili power bank magnetici Qi2.2 disponibili; offre ricarica wireless 25W Qi2.2 e ricarica veloce da 45W via USB-C. Vanta una tecnologia denominata Baseus Triple-Loop Cooling che, a detta del produttore, permette all’accessorio di funzionare “circa il 12”% più fresco rispetto a comparabili pacchetti Qi2.2”, mantenere le temperature della superficie inferiori ai 38 gradi celsius, garantendo prestazioni più stabili e sicure con le alte velocità di ricarica. Complementare è AC22 Ultra Mini, unità ultra-compatta che ha all’incirca le dimensioni della custodia per auricolari, e che vanta cavo integrato per ricarica istantanea al volo. Tutti e due questi prodotti saranno disponibili nel primo trimestre 2026.

Al CES 2026 di Las Vegas mostra PicoGo AE11 (67W) e la variante AH11 (140W) con display digitale. A livello desktop la nuova Baseus Nomos NH21 6-in-1 Desktop Charging Station riduce il disordine con un compatto layout 6 in 1 per il collegamento di più dispositivi. Dispone di due cavi intrecciati retrattili e potenza di uscita da 245W; permette di gestire due laptop simultaneamente, vanta ricarica wireless Qi2 e display LCD. Sarà disponibile da fine gennaio 2026.

Baseus mostra anche l’evoluta Spacemate RD1 Pro 15-in-1 Docking Station, soluzione top di gamma pensata per professionisti e lavoratori ibridi. Supporta collegamenti multi-display 4K e ricarica a elevata potenza con modulo GaN integrato da 180W in grado di offrire output fino a 160W insieme a un pad magnetico per la ricarica wireless Qi2.2 da 25W, consentendo di ricaricare simultaneamente più dispositivi. Il dispositivo vanta rilevazione “intelligenze” delle porte e sarà disponibile nel primo semestre 2026.

Prodotti audio

Sul versante audio Baseus ha presentato la serie “Sound by Bose is Baseus”. Le cuffie Inspire XH1 ora vantnoa SoundFit OTA, peculiarità che consente di personalizzare l’esperienza audio dell’ascoltatore con profili univoci, in base alle preferenze dell’utente. L’Ear-Fit Quiet è un sistema di adattamento del condotto uditivo in grado di analizzare la forma unica del canale uditivo dell’utente, isolare e compensare perdite, creando un sistema di controllo attivo del rumore (ANC) in grado di ridurre i suoni dall’esterno tenendo conto di differenti forme delle orecchie e condizioni d’uso. Questa funzionalità sarà disponibile nel corso del primo trimestre 2026.

A completamento della linea Inspire, Bowie porta l’esperienza audio agli utenti di dispositivi di fascia media con un focus su quello che l’azienda chiama “Extraordinary Sound, Effortless Comfort”, parte della strategia di Baseus per il 2026 che promette audio di alta qualità e comfort superiore con aggiornamenti degli auricolari OWS e TWS.

Sicurezza e smart home

Sul versante home security, si segnala l’aggiornamento di X1 Pro, indicata come prima telecamera da sicurezza per esterni AI con dual-tracking, frutto di una campagna di crowdfunding. Il modello in questione arriverà sul mercato entro fine mese, offre due telecamere 3K con visibilità 300° e sistema di perlustrazione per copertura completa per casa e cortile. Il tracciamento Live Cross-Cam AI promette monitoraggio omogeneo e ininterrotto di soggetti; i filtri della NeuraNex Technology 2.0 permettono di eseguire movimenti di routine ed evidenziare eventi di rilievo, riducendo avvisi inutili. Una HomeStation di complemento arriverà nel primo trimestre 2026 permettendo di estendere lo Storage locale, la connettività e la copertura multi-zona.