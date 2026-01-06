iPadOS 26.2 e macOS 26.2 migliorano velocità Wi-Fi di alcuni iPad e Mac

Con gli aggiornamenti a iPadOS 26.2 e macOS Tahoe 26.2 Apple ha integrato alcune migliorie che riguardano la gestione del Wi-Fi con alcuni modelli di iPad e Mac.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors spiegando che in un documento dedicato alla distribuzione Apple evidenzia l’aggiornamento di funzionalità Wi-Fi con gli update di macOS e iPadOS.

“Con l’aggiornamento, i dispositivi Wi-Fi 6E che si collegano a reti 5GHz possono ottenere throughput che si avvicinano al picco di velocità dei 6GHz senza collegamenti a reti network”, riferisce Macrumors. “Gli utenti che dispongono di configurazioni Wi-Fi 6 o 6E con supporto 160MHz o reti 5G potranno trarre vantaggio da miglioramenti in termini di larghezza di banda. Gli utenti di Mac aggiornati con supporto a larghezza di banda limitata non vedranno migliorie se connessi a router 5Ghz limitati a 80MHz.

Ricordiamo che le piattaforme Apple che supportano il Wi-Fi 7 e il Wi-Fi 6E possono accedere alle reti Wi-Fi 6E rilevabili sui canali a 2,4 GHz o 5 GHz e sui canali di scansione preferiti a 6 GHz, dove la connessione a 6 GHz è consentita dalle norme. L’ampiezza di banda del canale massima supportata dipende dalla possibilità di combinare più canali. Con 802.11n per la banda a 5 GHz, è possibile combinare due canali da 20 MHz per creare un canale da 40 MHz. Con 802.11ac per la banda a 5 GHz, è possibile combinare quattro canali da 20 MHz per creare un canale da 80 MHz.

I dispositivi dove si noteranno migliorie

Le migliorie con le connessioni WI-Fi di ultima generazione si noteranno con: MacBook Air (2024 e seguenti), MacBook Pro (2023 e seguenti), iMac (2023 e seguenti), Mac mini (2023 e seguenti), Mac Studio (2023 o seguenti), Mac Pro (2023 o seguenti), iPad Pro 11” (4a generazione o seguenti), iPad Pro 12,9” (6a generazione o seguente), iPad Air 11” con chip M2, iPad Air 13” con chip M2 e iPad mini (con processore A17 Pro o seguenti).