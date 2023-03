Baseus GF8, il set irrigazione per lavare l’auto

Volete poter lavare l’auto, la moto, o innaffiare il giardino con un set per irrigazione pratico e comodo? Allora sappiate che al momento trovate in offerta il Baseus GF8, che è anche esteticamente piuttosto elegante.

Si tratta di una valigetta avvolgicavo che mette a disposizione tutto l’occorrente per controllare il getto d’acqua: oltre al cavo estensibile da 2 metri, c’è infatti la pistola fissata all’estremità che permette di regolare il tipo di spruzzo semplicemente ruotandola. Si può scegliere il getto più potente e diretto oppure si può allargare lo spruzzo scegliendone uno conico, ma c’è anche una terza opzione con effetto doccia che amplia ancora di più il raggio del getto d’acqua.

Presenta un attacco universale per poterlo collegare a qualsiasi tipo di rubinetto e basta ruotare la manopola per avvolgere il cavo al suo interno e risparmiare spazio, evitando al contempo nodi e grovigli. La valigetta è tutta chiusa e di forma squadrata, molto elegante, complessivamente pesa circa due chili e mezzo e occupa un volume di circa 32 x 27 x 19 centimetri, quindi si può riporre anche nel bagagliaio dell’auto senza occupare troppo spazio. E c’è anche un apposito supporto per agganciare la pistola in modo da non far scappare via il cavo durante il trasporto.

Oltre che per lavare l’auto o la moto si può usare anche per irrigare il giardino al posto delle antiestetiche bobine avvolgicavo che occupano più spazio e hanno il tubo a vista, quindi maggiormente soggette all’usura del tempo a causa delle intemperie per chi lo lascia all’aperto tutto il tempo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 141,77 € risparmiate il 20% pagandolo 113,42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.