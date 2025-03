Baseus sconta caricatori, docking station, powerbank e supporti con le Offerte Primavera

Pubblicità

Anche Baseus sta partecipando alle Offerte di Primavera scontando tutta una serie di prodotti che migliorano l’uso dei vari dispositivi elettronici durante il giorno. Parliamo nello specifico di accessori che si concentrano principalmente sulla ricarica rapida, la gestione delle connessioni e la portabilità.

Per esempio, i caricabatterie wireless e i supporti auto sono particolarmente utili per chi passa molto tempo in macchina. Alcuni di questi beneficiano della ricarica wireless perciò basta posizionare il dispositivo sul supporto per iniziare a ricaricare senza dover collegare alcun cavo.

In promozione trovate anche alcune docking station e hub USB che invece migliorano il lavoro da remoto permettendo di connettere più dispositivi attraverso una sola presa. Per i portatili che hanno solo una o due USB-C sono ancora più utili perché aggiungono ingressi come HDMI, USB, Ethernet e via dicendo, consentendo quindi di collegare più monitor, dispositivi di archiviazione o altre periferiche.

Infine chi intende aumentare l’autonomia delle batterie quando si trova fuori per lavoro o in vacanza trova in sconto alcuni powerbank e cavi da utilizzare eventualmente all’occorrenza anche in casa.

La promozione

Le offerte resteranno valide fino al 31 Marzo salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

