Keter sconta casette, armadi, bauli in resina al Black Friday

Una casa smart non si ottiene soltanto con l’automazione e l’elettronica ma anche con accessori e arredi che permettono di utilizzarne anche il più piccolo spazio sia dentro che fuori per tenere in ordine, custodire, proteggere tutto il nostro patrimonio di oggetti, utensili, e pure arredi che devono essere sempre pronti per l’uso o stare al riparo dell’intemperie.

Keter è un marchio notissimo, distribuito anche nei grandi punti vendita del fai da te che da tempo è presente anche su Amazon e che ha un vastissimo catalogo di armadi, bauli, casette e sistemi di stoccaggio che, grazie alla resina con cui sono realizzati, possono essere collocati in casa, in balcone, in terrazzo o in giardino senza problemi.

Allo stesso modo in resina sono realizzati anche i complementi d’arredo da giardino in grado di resistere al cattivo tempo senza scoloririrsi o deteriorarsi per anni e anni.

Molti di questi prodotti sono in sconto al Black Friday: abbiamo fatto una selezione di quelli più convenienti per i lettori di Casaverdesmart.

Vi ricordiamo che normalmente lo sconto indicato nella nota in verde è rispetto al prezzo di listino mentre quello indicato nel box è rispetto al prezzo medio degli ultimi giorni. Il prezzo scontato potrebbe non apparire nel box.

Bauli e porta attrezzi

A 36,25 € invece di 44,90 € | sconto 19% – fino a 2 dic 24

A 37,85 € invece di 53,90 € | sconto 30% – fino a 2 dic 24

A 37,05 € invece di 44,90 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 38,15 € invece di 49,31 € | sconto 23% – fino a 2 dic 24

A 43,15 € invece di 51,02 € | sconto 15% – fino a 2 dic 24

A 124,65 € invece di 159,00 € | sconto 22% – fino a 2 dic 24

Armadi

A 37,55 € invece di 39,53 € | sconto 5% – fino a 2 dic 24

A 51,15 € invece di 70,93 € | sconto 28% – fino a 2 dic 24

A 52,95 € invece di 63,99 € | sconto 17% – fino a 2 dic 24

A 53,05 € invece di 70,73 € | sconto 25% – fino a 2 dic 24

A 55,85 € invece di 69,90 € | sconto 20% – fino a 2 dic 24

A 79,45 € invece di 103,95 € | sconto 24% – fino a 2 dic 24

A 87,45 € invece di 129,90 € | sconto 33% – fino a 2 dic 24

A 97,65 € invece di 123,99 € | sconto 21% – fino a 2 dic 24

Casette da Giardino