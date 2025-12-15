Basta il prefisso +353 per iniziare a tremare: se chiamano anche te, ti rubano tutti i soldi

Attenzione alle telefonate che hanno questo prefisso telefonico, si tratta di una truffa e il pericolo è che ti portano via tutto

Una nuova truffa che si attiva con una telefonata sta dilagando negli ultimi tempi, bisogna prestare la massima attenzione al prefisso +353, che dovrebbe mettere in allarme riguardo alla possibilità di trovarsi dinanzi a un tentativo di frode.

Il motivo? A meno che non si abbiano contatti in Irlanda, dal momento che fioccano segnalazioni di truffe attivate proprio in seguito a una telefonata con questo prefisso, è probabile che ci si trovi dinanzi a un tentativo di frode.

Truffa telefonica con prefisso +353, in cosa consiste e come difendersi

Si tratta di una nuova truffa telefonica, con chiamate che hanno quasi sempre il prefisso +353, che indica come la chiamata stia arrivando dall’Irlanda. Questo numero, dunque, dovrebbe già di per se mettere in allarme e spingere a non rispondere a questa “telefonata sospetta”.

La truffa è quella, tristemente rinomata, del wangiri, sistema che negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede. Ma in cosa consiste? La frode si attiva con una telefonata in cui si para di offerte imperdibili, come opportunità di lavoro, guadagni celeri, premi inaspettati e chi ne ha più ne metta. Il trucco punta sulla curiosità della persona che riceve la telefonata, che senza pensarci troppo segue le indicazioni dell’interlocutore. Generalmente si chiede di aggiungere un numero su WhatsApp per continuare a parlare, così da poter inviare via chat una serie di documenti da compilare e ricevere informazioni sensibili.

Un altro sistema del wangiri, che significa propriamente “uno squillo e via”, che si attiva solo con uno squillo. La persona è portata a richiamare per sapere chi è, senza sapere che quella telefonata gli costerà una fortuna con addebiti sul suo numero telefonico. Ma qual è il modo per difendersi da questa ultima truffa?

La prima cosa da fare è senza ombra di dubbio la più scontata: non rispondere a telefonate che arrivano dall’Irlanda e, quindi, hanno questo prefisso +353. Altra cosa che non va assolutamente fatta è richiamare questo numero qualora si trovi una “chiamata persa”. E’ essenziale attivare i dovuti filtri antispam che, il più delle volte, riescono a segnalare numeri truffaldini, mettendo in allarme il ricevente.

Bisogna poi prestare attenzione ai messaggi che si ricevono, se ci sono link inviati da numeri sconosciuti, è sempre bene non cliccare e non aprirli. In un periodo come quello attuale, dove truffe telefoniche e in rete continuano a proliferare, la cosa importante è condividere le informazioni a riguardo con amici e parenti, così da mettere anche loro in guardia.