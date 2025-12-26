Bastano 30 secondi: le 3 impostazioni sullo smartphone che dovresti disattivare subito

In pochi secondi disattivi 3 impostazioni sul tuo cellulare, che potrebbero crearti problemi. La verità sul perché dovresti farlo

Lo smartphone, ormai da diversi anni a questa parte, è diventato un vero e proprio braccio destro per un individuo. Lo si porta sempre con sé, ed è di grande utilità, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Nonostante ognuno di noi conosca più o meno bene il proprio smartphone e il suo funzionamento, ci sono azioni che possono mettere a rischio i vari cellulari. Come riporta Certo, nel 2024, l’83% dei tentativi di phishing occorreva sigli smartphone.

Ma non è tutto, perché il 6.3% dei cellulari ha subìto un serio attacco a causa di un’app pericolosa installata. Anche i più esperti potrebbero subire dei gravi danni, ed ecco perché è bene essere al corrente di come tutelarsi e di quali impostazioni sarebbe meglio disattivare sullo smartphone.

In particolare, ce ne sarebbero 3 da tenere in considerazione. Ecco di quali si tratta.

3 impostazioni sullo smartphone che sarebbe meglio disattivare subito e come farlo

Anche se si è esperti in tecnologia, ci sono delle impostazioni attive di default e delle abitudini che potrebbero esporre il proprio cellulare a una serie di rischi.

Come detto, la cosa migliore da fare sarebbe disattivare tre funzionalità. In base alla National Security Agency, tra i maggiori rischi in cui si incorre c’è quello di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche.

Queste, infatti, possono anche essere reti fake realizzate da hacker e i dati scambiati potrebbero essere sottoposti a intercettazione.

La cosa migliore da fare, in questi casi, è disattivare la connessione automatica alle reti Wi-Fi. Quando ci si connette al Wi-Fi, è sempre bene connettersi a reti realmente affidabili.

Un altro rischio da non sottovalutare è quello di avere il Bluetooth sempre attivo. Certo, può essere una comodità, ma se lo si lascia acceso senza ragione, può essere un punto di vulnerabilità.

Ci sono criminali che possono provare a intercettare dispositivi con Bluetooth attivo e in alcuni casi ottenere info. Per questo, meglio attivarlo solo nel momento in cui lo si usa davvero e poi spegnerlo, se non serve.

Infine, l’NFC. Meglio che non stia sempre acceso, ma solo quando si devono realmente effettuare dei pagamenti. Questo perché, purtroppo, ci sono delle strategie per accedervi illegalmente e si potrebbero subire frodi o tentativi di accedere.

La cosa migliore da fare? Avere un antivirus sempre installato, che permetta di rintracciare malware e app che possono danneggiare il cellulare.

Meglio aggiornare sempre il sistema operativo, per un buon funzionamento del dispositivo e per non renderlo vulnerabile ad attacchi di truffatori, hacker ecc. Se possibile usare una VPN, in modo da occultare il proprio indirizzo IP e non sarà facile intercettare i vari dati.