I migliori supporti da auto per smartphone, sei per tutte le esigenze

Quando si utilizza lo smartphone in auto per navigazione, musica o chiamate, tenerlo in mano o appoggiarlo in modo improvvisato non è pratico né sicuro. Un supporto dedicato consente di mantenere il telefono stabile, ben visibile e nella posizione corretta, riducendo le distrazioni alla guida e rendendo più semplice l’uso delle mappe o dei comandi vocali.

Da questa esigenza nasce la scelta di supporti adatti a iPhone e altri smartphone, cercando di coprire le principali tipologie disponibili. Molti modelli sono compatibili MagSafe, con fissaggio magnetico specifico per iPhone (e altri Android con questo tipo di funzione); alcuni includono anche la ricarica wireless, in certi casi fino a 25W, la nuova tecnologia Qi 2.2 oppure come minimo a 15W, mentre altri sono passivi e svolgono solo la funzione di supporto.

La selezione comprende sia supporti con aggancio alla bocchetta dell’aria sia modelli con ventosa, pensati per cruscotto o parabrezza, così da adattarsi a diverse configurazioni dell’abitacolo.

È bene ricordare che, nei supporti dotati di ricarica, spesso è necessario acquistare separatamente un caricabatterie da accendisigari adeguato, generalmente non incluso, per sfruttare correttamente la funzione di ricarica.

Belkin BoostCharge Pro

ll Belkin BoostCharge Pro è stato il primo caricabatterie da Magnetico compatibile con la tecnologia Qi2, quella che permette ricariche rapide da 15W. Oggi in circolazione quasi tutti i caricabatterie magnetici hanno il supporto a Qi2 da 15W ma il Belkin è ancora oggi uno dei migliori grazie al sistema magnetico potente che mantiene lo smartphone ben saldo. Il supporto è ottimizzato per iPhone MagSafe, con allineamento automatico e design elegante Nella confezione c’è anche un caricabatterie da accendisigari piccolo e di buona qualità con cavo integrato.

Miracase 3 in 1

Miracase 3 in 1 è un portacellulare da auto diverso da tutti gli altri perchè viene offerto con tre diversi sistemi di montaggio: cruscotto, parabrezza o bocchette. Se montato a parabrezza offre un braccio regolabile che allunga il telefono fino ad avere una visione ottimale. Compatibile con la maggior parte degli smartphone, permette una rotazione a 360°, struttura rinforzata e installazione semplice senza attrezzi, risultando pratico e affidabile alla guida. Se si preferisce è possibile montarlo a bocchetta, staccando il braccio e utilizzando l’aggancio specifico

UGREEN MagFlow Qi2 25W

La tecnologia Magsafe si è evoluta e oggi, parlando di iPhone 16 e iPhone 17, consente di ricaricare a 25W grazie al supporto diffuso a Qi 2.2. UGREEN MagFlow Qi2 25W è uno dei pochissimi caricabatterie di questo tipo già in commercio: la ricarica wireless fino a 25W, riduce di molto i tempo di ripristino della batteria; basti pensare che è più o meno al livello della potenza che hanno avuto sul cavo la potenza degli iPhone fino ad iPhone 16.Il sistema magnetico avanzato assicura una presa stabile. Da segnalare anche la dissipazione del calore ottimizzata, la struttura compatta e l’elevata qualità costruttiva UGREEN.

UGREEN a ventosa

UGREEN Supporto a ventosa combina magnete potente e sistema di aspirazione a vuoto per una tenuta eccezionale. In particolare la ventosa resiste fino ad una forza di trazione di 20 KG, per un fissaggio stabile in ogni condizione. Ha struttura pieghevole e orientamento regolabile, adattandosi facilmente a diverse posizioni di guida è ottimo anche per altre installazioni come su una scrivania. La struttura pieghevole lo rende ideale per chi cerca un accessorio compatto da estrarre quando serve o da mettere via quando non serve senza staccarlo dalla sua posizione

iOttie iTap 2 Magnetic CD-Steckplatzhalter a 27€

iOttie iTap 2 si rivolge a quegli automobilisti la cui vettura ha ancora un’autoradio con la fessura per il CD. In casi come questi sfrutta un aggancio magnetico sicuro e un montaggio molto stabile nello slot. Garantisce visuale centrale, rotazione fluida e compatibilità universale con smartphone. La costruzione robusta e il design discreto lo rendono una scelta pratica e poco invasiva.

CINATI Supporto Smartphone per Cruscotto Auto in Silicone Antiscivolo a 15€

CINATI Supporto Smartphone per Cruscotto è ideale per chi vuole evitare qualunque installazione. In pratica è un piccolo vassoio realizzato in silicone antiscivolo che ospita il telefono in posizione panoramica. Resta fermo sul cruscotto senza ventose o magneti e permette anche di raccogliere piccoli oggetti come monete e chiavi. Una soluzione economica, universale e facile da spostare, con design compatto e buona stabilità nell’uso quotidiano.

