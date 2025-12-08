Su Amazon la Power Bank Magnetica perfetta per velocità costa solo 26€

Su Amazon va in sconto un interessante power bank capace di fare cose che altre non possono fare, tra cui ricaricare un iPhone alla velocità del MagSafe e spingere al massimo la ricarica di un iPhone 17. È la INIU 45W 10000mAh il cui costo è di appena 26€, invece di 47,28€, grazie a uno sconto nel carrello.

Design sottile e compatto, ideale da tasca

Di base il Power Bank Magnetico INIU è una classica batteria magnetica. È spesso 1,4 cm, il che consente di trasportarlo facilmente in tasca o in borsa, cui si aggiunge l’ottima capacità da 10.000mAh, che consente di affrontare intere giornate fuori casa senza preoccuparsi del livello della batteria.

Ma oltre a questo abbiamo la ricarica wireless Qi2 certificata a 15W, che riduce drasticamente i tempi rispetto ai modelli magnetici da 7,5W: per un iPhone si arriva al 39% in 25 minuti in modalità wireless.

Ma la cosa più interessante è che abbiamo anche una ricarica cablata tramite PD da 45W, l’ideale per un iPhone 17 che arriva grazie ad essa al 50% in 20 minuti, utile per chi ha bisogno di energia immediata.

Il cavo USB-C integrato, che si trasforma in un laccetto, elimina la necessità di portare cavi extra. Grazie a questo cavo possiamo anche ricaricare altri dispositivi non compatibili con la ricarica magnetica.

Autonomia e funzioni pratiche

Con 10.000mAh approvati per l’imbarco aereo, la power bank garantisce 1,8 ricariche complete su un iPhone 16 o 17. È un’opzione più efficace rispetto ai modelli da 5.000mAh, che spesso coprono appena una ricarica.

Il supporto pieghevole integrato consente di mantenere il dispositivo in posizione verticale o orizzontale durante la ricarica, perfetto per videochiamate, contenuti multimediali o per sfruttare la modalità StandBy di iOS.

Il prezzo attuale su Amazon è di 26,00€, invece di 47,28€, grazie a uno sconto del 45% applicato nel carrello.

