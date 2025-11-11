Offerta bomba, due batterie stilo AA ricaricabili via USB-C a meno di 4,50 €

Con le batterie stilo AA ricaricabili di AIPEKE attualmente in promozione potete dire finalmente addio a quelle usa-e-getta, dimenticandovi così di dover fare scorta per non restare da un momento all’altro senza energia.

Ancora oggi infatti ci servono per alimentare cose come telecomandi, torce, controller e giocattoli elettronici e queste qui in sconto, con una capacità di 3.300 mAh l’una, offrono per altro una durata superiore rispetto alle comuni batterie usa-e-getta.

Il bello come dicevamo è che si ricaricano comodamente tramite USB-C, come fossero un cellulare. In circa 2 ore sono completamente cariche (potete tenere d’occhio l’intero processo attraverso un piccolo LED in punta che lampeggia in blu durante la ricarica e diventa verde fisso a ricarica completata) e pronte all’uso.

In dotazione trovate un cavetto che presenta una spina USB-C da un lato e 4 USB-C dall’altro, permettendo così di ricaricarne fino a 4 contemporaneamente da una sola presa USB-C. Per altro potete usare qualsiasi fonte energia, dai classici caricatori a parete alle porte dei computer o persino tramite una powerbank.

Oltre alla comodità della ricarica veloce e simultanea, queste batterie offrono anche una lunga durata in standby: fino a 2 anni senza uso attivo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costano circa 4,50 € in confezione da due, ma potete risparmiare qualcosa in più acquistandole in pacchetti da 4, 6, 8, 10 o 12 pezzi.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.