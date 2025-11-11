iPhone Pocket, da Apple e Miyake un nuovo modo per indossare e portare con sé iPhone

Chi si ricorda la calza per gli iPod? Probabilmente pochissimi tra coloro che ci leggono, ma chi ha in mente quell’accessorio (gli iPod Socks, una tubo in maglia presentato nel 2004 dove custodire l’indipenticato player) che lasciò qualcuno perplesso non potrà non connettere l’annuncio di iPhone Pocket avvenuto oggi, a quel tempo.

iPhone Pocket è una custodia per iPhone, un iPod Socks agli steroidi, ma pensato per l’iPhone che dell’iPod (non a caso) è l’erede spirituale che però segue una strada tutta sua ed ispirata all’attualità, un’era in cui Apple è protagonista globale anche della moda. iPhone Pocket nasce infatti in collaborazione con un brand iconico nel campo del fashion come Issey Miyake che ha crerato un prodotto che unisce tecnologia, artigianalità e moda.

Design e materiali: una maglia 3D che si adatta all’iPhone

ll progetto nasce dal concetto di “a piece of cloth” — un singolo pezzo di tessuto reinterpretato in chiave moderna — e si concretizza in una struttura tridimensionale in maglia pensata per contenere qualsiasi modello di iPhone e altri piccoli oggetti.

iPhone Pocket è realizzata in una maglia aperta a coste che ricorda gli iconici abiti plissettati di Issey Miyake. L’idea di fondo è creare una “tasca aggiuntiva” per chi porta sempre con sé lo smartphone, ma vuole farlo con stile. Il design essenziale avvolge completamente l’iPhone, proteggendolo e al tempo stesso valorizzandolo come oggetto estetico.

Il tessuto, elastico e tridimensionale, si adatta a diversi formati di telefono e si espande per contenere altri oggetti di uso quotidiano, come carte, auricolari o chiavi. Quando si tende, la maglia lascia intravedere con discrezione il contenuto, consentendo di dare un’occhiata al display senza estrarre il dispositivo.

La tasca può essere portata in modi diversi – in mano, legata a una borsa o indossata a tracolla – e si distingue per una vivace palette cromatica.

Realizzata in Giappone, con il tocco dell’Apple Design Studio

La produzione di iPhone Pocket avviene in Giappone, dove il Miyake Design Studio ha messo a frutto la propria esperienza nella lavorazione dei tessuti tridimensionali. Il risultato è un accessorio che combina ricerca tecnologica, artigianato e innovazione tessile.

Apple ha collaborato direttamente con il team di Issey Miyake, partecipando alle fasi di progettazione e sviluppo attraverso l’Apple Design Studio. Il contributo della casa di Cupertino si è concentrato su proporzioni, materiali e dettagli di costruzione, per garantire una perfetta armonia con la linea dei prodotti Apple.

Yoshiyuki Miyamae, design director del Miyake Design Studio, ha spiegato che “iPhone Pocket riflette il legame unico tra iPhone e chi lo usa. È un oggetto che invita a interpretare la quotidianità con libertà, lasciando spazio all’immaginazione personale”.

Anche Molly Anderson, Vice President of Industrial Design di Apple, ha sottolineato l’affinità creativa tra i due marchi: “Apple e Issey Miyake condividono l’idea di un design universale, semplice e piacevole da usare. iPhone Pocket è una naturale estensione di questa visione: una tasca che può abbinarsi a ogni modello di iPhone, ma anche a chi lo porta con sé come parte del proprio stile”.

Prezzi, colori e disponibilità

iPhone Pocket sarà disponibile in due versioni: quella con tracolla corta a 159,95 euro e quella con tracolla lunga a 249,95 euro. i Il modello con tracolla corta è disponibile nei colori lemon, mandarin, purple, pink, peacock, sapphire, cinnamon e black; il modello con tracolla lunga è disponibile nei colori sapphire, cinnamon e black.

iPhone Pocket è in vendita da questo fine settimana (venerdì 14 novembre) in edizione limitata in alcuni Apple Store selezionati in diversi Paesi, tra cui l’Italia, dove sarà venduto all’Apple Store Libery, e sul sito ufficiale di Apple nei principali mercati internazionali.