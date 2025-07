Belkin annuncia l’addio a Wemo

Con gli accessori e dispositivi a marchio Wemo, il costruttore Belkin è stato tra gli apripista della casa smart in anni in cui il termine non era ancora di moda, ma nelle scorse ore è arrivata la comunicazione che tutti gli accessori e i dispositivi Wemo andranno in pensione all’inizio del 2026.

La data esatta è il 31 gennaio 2026, giorno dal quale cesserà il supporto per tutti i dispositivi Wemo che, salvo pochissime eccezioni, smetteranno di funzionare. La chiusura del servizio cloud Wemo impedirà tutte le funzioni che si basano sul server, incluso l’accesso da remoto e le integrazioni con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Anche l’app Wemo non verrà più aggiornata.

Si spengono tutti i Wemo, tranne quelli via Apple HomeKit e Thread

Quanto sopra significa che praticamente tutti i dispositivi del marchio Wemo cesseranno di funzionare il 31 gennaio 2026, salvo pochissime eccezioni.

Si salvano infatti i prodotti Wemo configurati con Apple HomeKit prima del 31 gennaio 2026. Quando i servizi cloud e l’app Wemo verranno disattivati, i dispositivi configurati con HomeKit via Thread continueranno a funzionare tramite i server di Cupertino.

Dalla chiusura completa si salvano così i dispositivi Wemo basati su Thread e gestiti tramite Apple HomeKit. I codici di questi prodotti sono: WLS0503, WSC010, WSP100, WDC010.

Addio Wemo

Alcuni dei dispositivi Wemo che cesseranno di funzionare il 31 gennaio 2026 sono rimasti in vendita fino al 2023. Per i proprietari dei dispositivi ancora coperti da garanzia al 31 gennaio 2026 Belkin proporrà un rimborso parziale, ma si tratta di un numero limitato di casi. Qui l’elenco di tutti i prodotti interessati dalla chiusura.

Perché Belkin chiude Wemo

La corsa di Wemo per la casa smart iniziò nel lontano 2011 e da allora è cambiato tutto più volte. Nell’annuncio della chiusura di Wemo la società madre Belkin parla di una decisione difficile, spiegando che si tratta di una scelta strategica per concentrarsi su altre aree del proprio business:

«Dopo un’attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il supporto tecnico per i vecchi prodotti Wemo, a partire dal 31 gennaio 2026».

«Nell’ultimo decennio, da quando Belkin ha lanciato Wemo per la prima volta nel 2011, ci siamo impegnati a fornire ai consumatori accessori innovativi e semplici da usare per un’esperienza di smart home impeccabile. Tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia, dobbiamo concentrare le nostre risorse su diversi aspetti dell’attività di Belkin».

