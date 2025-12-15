Prima beta di iOS 26.3 e iPadOS 26.3 agli sviluppatori

A solo un giorno dal rilascio delle versioni definitive degli update a iOS 26.2 e iPadOS 26.2, Apple ha rilasciato (per ora ai soli sviluppatori) la prima versione beta dei futuri aggiornamenti a iOS 26.3 e iPadOS 26.3.

Nel momento in cui scriviamo non si conoscono novità specifiche di questi update, ma nell’attuale iOS 26.2 non sono ancora presenti funzionalità che Apple aveva già fatto sapere che sarebbero arrivate con futuri update, esempio: la possibilità di aggiungere un Digital ID in Apple Wallet usando un passaporto statunitense, un altro modo pratico e sicuro per memorizzare un documento d’identità e presentarlo di persona presso alcuni controlli di sicurezza aeroportuali durante i viaggi all’interno degli USA.

Le versioni beta consentono agli sviluppatori di segnalare problemi in attesa delle release finali che arrivano successivamente (prima come beta pubbliche e dopo svariate settimane di test, per tutti gli utenti).

Come aggiornare

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.

Prima beta anche di macOS Tahoe 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3 e visionOS 26.3

Oltre alla beta 1 di iOS 26.3, Apple ha rilasciato anche le beta 1 dei futuri aggiornamenti a macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, visionOS 26.3.