Bilancia di precisione in formato tascabile a solo 1 €

Pubblicità

Se avete necessità di conoscere il peso di oggetti anche piccolissimi, c’è una bilancia di precisione in offerta che presenta per altro un design particolarmente tascabile risultando quindi anche facilmente trasportabile.

Misura circa 9 x 5,7 x 1,7 centimetri ed è accompagnata da un coperchio che ne protegge il meccanismo quando la si ripone in tasca o in una borsa. Perciò ve la portate ovunque, anche dal gioielliere, e usarla per verificare il peso di anelli e piccoli diamanti.

Le misurazioni vengono mostrate in tempo reale su uno schermo LCD retroilluminato fino ai decimali e può pesare oggetti leggeri come piume, a partire da 0,03 grammi e fino a un massimo di 500 grammi, con un margine di errore di appena ±0,01 grammi.

Si alimenta con 2 batterie ministilo AAA (da comprare a parte) e si controlla attraverso due pulsanti, uno dedicato all’accensione e allo spegnimento e l’altro tramite cui invece poter selezionare una delle 7 unità di misurazione disponibili tra cui grammi e once.

Oltre che per gioiellieri è utile anche in casa per misurazioni di precisione in cucina, come ad esempio per grammatura di sale e lievito, oppure per erbe, caffè, foglie di tè e medicinali vari.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Nel considerare l’acquisto di un prodotto, il prezzo rappresenta spesso un parametro utile per interpretarne le potenzialità.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.