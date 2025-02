Microsoft prova Office gratis con pubblicità

Pubblicità

L’aggettivo gratis o gratuito non è mai stato associato alla suite di produttività per l’ufficio più longeva e celebre al mondo ma, forse per la prima volta, Microsoft sta sperimentando con una nuova formula per proporre Office gratis con pubblicità e funzioni limitate.

Non ci sono ancora annunci ufficiali da parte del colosso di Redmond, in ogni caso sembra trattarsi di una fase di prova con accesso limitato, come segnala Beebom da cui riportiamo alcune schermate. La disponibilità potrebbe anche variare da regione a regione.

Al primo avvio di un’app del pacchetto Office, saltando la richiesta di accesso e autenticazione, viene visualizzata la possibilità di scegliere la versione di Office per Windows gratis con funzioni limitate, sostenuta da inserzioni pubblicitarie.

Oltre ad aprire, visualizzare e anche modificare documenti già esistenti, l’utente può creare nuovi file e documenti con Word, Excel e PowerPoint, accontentandosi però di avere a disposizione solo gli strumenti fondamentali all’interno di ciascuna app.

Non risultano disponibili i comandi per la formattazione avanzata, la dettatura, per la creazione di grafici, ma il limite più stringente è quello del salvataggio esclusivamente sul cloud di Microsoft OneDrive, escludendo così la possibilità di salvare file in locale.

I software di Microsoft Office gratis con pubblicità sono quelli del pacchetto standard, ma gran parte delle funzioni risultano bloccate: per accedere a strumenti e funzioni compete occorre sottoscrivere un abbonamento a Microsoft 365.

Ora non rimane che attendere per scoprire se Microsoft deciderà di proseguire con il test e poi offrire Office gratis con pubblicità, o se invece si tratta di un esperimento destinato a rimanere tale.

Microsoft ha creato un processore basato su particelle teorizzate dal fisico italiano Ettore Majorana che promette di portare il quantum computing a livello industriale entro dieci anni.