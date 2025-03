Offerte di Primavera, Bissel SpotClean ProHeat pulisce tappeti e moquette a 119,99€

Pubblicità Per le offerte di primavera trovate in promozione a solo 119,99 € anche Bissel SpotClean ProHeat un interessante dispositivo di un’azienda che è sinonimo della pulizia, consente di ripulire e ridonare igiene a superfici come moquette, un divano, una poltrona o magari un sedile dell’automobile. Bissel SpotClean ProHeat fa quello che nessun aspirapolvere è in grado di fare: pulisce a liquido e raccoglie lo sporco lasciando la parte trattata solo leggermente umida. Per migliorare l’efficacia non solo è possibile aggiungere all’acqua speciali detergenti (come questo) ma si può contare anche su acqua riscaldata ad hoc. Bissel sottolinea che la sua tecnologia Heatwave contribuisce a mantenere costante la temperatura dell’acqua durante l’intero processo di pulizia, fino all’ultima goccia degli 1,1 litri del serbatoio. I serbatoi (c’è anche quello che raccoglie il liquido sporco9 a riempimento orizzontale, con pratica impugnatura, agevolano le operazioni di riempimento/svuotamento e la prolunga consente di rimuovere sporco e macchie più ostinati da qualunque superficie. In questo modo possiamo usare l’accessorio sui sedili e la tappezzeria un po’ vissuti di una vettura, un divano dove è stato sversato un liquido che potrebbe essere vino o un pavimento o scale ricoperte da moquette dove c’è un alto traffico o un tappeto molto… calpestato. IlBissel SpotClean ProHeat costerebbe 174,99€ ma oggi è in offerta a tempo a 119,99€. Nella confezione ci sono due flaconcini per la pulizia.

Offerte Speciali Offerte di Primavera, MacBook Pro 14 M3 Pro da 1 TB a solo 2.379 € Su Amazon torna in sconto il MacBook Pro 14" con processore M3 Pro e disco da 1 TB. Un serio contendente di un MacBook Air da 15", con schermo migliore, più autonomia e lettore SD a solo 2379€.

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.