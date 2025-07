Prime Day, DJI Osmo Mobile 7P a 113 euro invece che 159

Su Amazon trovate in offerta DJI Osmo Mobile 7P, pensato per la creazione di contenuti video con smartphone. Il costo è di 113,05€ invece dei 159,00€, con specifiche adatte a chi cerca stabilizzazione professionale, tracciamento intelligente e riprese fluide anche in movimento.

Design modulare e stabilizzazione avanzata

DJI Osmo Mobile 7P integra un modulo multifunzione che combina illuminazione, tracciamento intelligente e ricevitore per microfoni DJI Mic 2 o Mic Mini. Il cuore del sistema è lo stabilizzatore a 3 assi, capace di compensare movimenti bruschi o cambi di direzione, mantenendo fluide le riprese. Ideale per vlog, social, viaggi e brevi produzioni video, questo gimbal si distingue per la costruzione compatta e il supporto magnetico per smartphone, che velocizza l’uso quotidiano.

Controllo semplificato con app Mimo e accessori integrati

Abbinato all’app DJI Mimo, Osmo Mobile 7P permette l’uso di ShotGuides, suggerimenti visivi per girare contenuti curati anche senza esperienza. Il sistema si attiva automaticamente appena si collega lo smartphone tramite il morsetto magnetico. Include anche un manico telescopico e un treppiede integrato, elementi che lo rendono pratico per selfie, dirette o video stabili senza supporti aggiuntivi. Il tutto in un corpo compatto, pensato per creatori in mobilità.

Autonomia estesa e funzioni intelligenti

L’autonomia arriva fino a 10 ore di uso continuo, con la possibilità di alimentare anche lo smartphone durante l’uso quando il modulo multifunzione è collegato. Il sistema di tracciamento a doppio obiettivo utilizza le fotocamere dello smartphone per mantenere sempre a fuoco il soggetto, anche in caso di movimenti rapidi o cambi di direzione. La confezione include stabilizzatore, modulo multifunzione, morsetto magnetico (compatibile con Serie DJI OM7) e cavi necessari.

Il prezzo di listino di DJI Osmo Mobile 7P è di 159,00€, ma oggi è acquistabile su Amazon a 113,05€ con uno sconto di oltre 45€.

