Bissell Pet Hair Eraser, facile aspirare i peli degli animali, a 96 invece che 140 €

Pubblicità Animali in casa che condividono divani e tappeti? Fido in auto? Gatti sul letto? Affetto e calore ma anche peli difficili da rimuovere, gioie e dolori insomma. Ma i dolori possono essere ridotti al minimo e la pulizia non essere un problema se approfittate dell’offerta su Bissell Pet Hair Eraser, una spazzola motorizzata ed aspirante, capace di rimuovere facilmente i peli dei nostri amici da tutte le superfici ad un prezzo molto interessante. Solo 96,43 € grazie ad una offerta speciale. Bissell Pet Hair Eraser è un aspiratore ad alta efficienza, specializzato in pulizia di tappeti, poltrone, divani e sedie e anche in sedili dell’automobile. È portatile, leggero e cordless che permette di raggiungere senza problemi ogni angolo della casa. Al contrario di altri aspiratori simili che si limitano ad avere una bocchetta, ha una testa motorizzata con spazzola rotante cha aiuta a catturare più peli ma anche la polvere e ogni residuo come erba secca o foglie. Vien offerto con una serie di accessori specifici per la pulizia di dove l’animale domestici sporca, tra cui uno per fessure e uno per la tappezzeria. È sufficientemente potente per ripulire anche i tappetini dove abbiamo messo le ciotole con i croccantini che spesso, come sappiamo bene, finiscono in giro. Quanto aspirato finisce in un serbatoio di generose dimensioni; il filtraggio a tre livelli contribuisce a migliorare le prestazioni di pulizia. Anche le particelle più piccole e gli allergeni vengono separati efficacemente dall’aria. È dotato di una batteria al litio da 14,4 V, che consente di arrivare a 18 minuti di pulizia potente senza fili. II Bissell Pet Hair Eraser viene venduto a 139,99 euro. Ma grazie ad un’offerta sconto di Amazon si compra a 96,43 euro

Offerte Speciali Beats Pill lo speaker di stile costa solo 130 €, sconto del 24% Su Amazon è arrivato da pochi mesi Beats Pill, il nuovo speaker di alta qualtià del brand Apple. Musica potente e coinvolgente, autonomia fino a 24 ore e prezzo speciale, solo 130 €, il 24% meno del prezzo Apple

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.