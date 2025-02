Amazon Prime Video, in Germania modifiche dopo vittoria Nokia su brevetto

Pubblicità

Un tribunale tedesco ha stabilito che il servizio Amazon Prime Video ha violato un brevetto di Nokia, e ha ordinato alla multinazionale di Seattle di fermare lo streaming nella sua attuale formulazione, rischiando altrimenti una sanzione di 250.000 euro per ogni singola violazione.

Amazon ha ad ogni modo assicurato gli utenti facendo sapere che non vi è alcun rischio di perdere l’accesso a Prime Video giacché la decisione in questione riguarderebbe solo funzionalità limitate, legate alla trasmissione di video tra dispositivi.

Lo riferisce Reuters evidenziando la decisione di un tribunale regionale di Düsseldorf. “Prime Video rispetterà il giudizio locale e sta prendendo in considerazione passi successivi”, ha riferito un portavoce di Amazon a Reuters. “Ad ogni modo, non vi è alcun rischio per gli utenti di perdere l’accesso a Prime Video”.

Nokia ha ovviamente accolto con favore la decisione della corte, sottolineando che il suo brevetto riguarda funzionalità di streaming come quelle di Amazon Prime Video “ora oggetto di un’ingiunzione in Germania”.

“L’ecosistema dell’innovazione crolla se i titolari dei brevetti non sono adeguatamente compensati per lo sfruttamento di loro tecnologie, rendendo più difficile per gli innovatori finanziare lo sviluppo di tecnologie di prossima generazione”, ha dichiarato Arvin Patel, chief licensing officer di Nokia responsabile del settore in questione.

Da ottobre dello scorso anno Amazon ha smesso di vendere vari modelli di FireTV in Germania e Austria per via della causa con Nokia. La controversia è legata ad alcuni brevetti sulla decodifica H.264 e H.265 (HEVC) detenuti da Nokia.

Il problema non riguarda solo Amazon ma anche vari produttori di telefoni cellulari che hanno dovuto sospendere temporaneamente le vendite per cause legati ai brevetti in questione.

Negli anni passati paventati scenari simili a questi hanno fatto in modo che aziende come Google e altre ancora promuovessero alternative come l’AV1, formato libero da royalty.