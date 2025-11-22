Black Friday, comprare un Echo o un Echo Show, tutti al minimo

Con il Black Friday, Amazon taglia i prezzi dei dispositivi Echo, portandoli ai minimi dell’anno. Dai modelli più compatti come Echo Show 5 fino al più recente Echo Show 11, la gamma con schermo e Alexa integrata è in forte sconto per tutta la durata dell’evento.

Gli Echo sono dispositivi smart che uniscono sfruttano i comandi vocali di Alexa. In alcuni casi hanno solo funzioni audio nei modelli più evoluti hanno anche uno schermo touch: serve per gestire la casa connessa, effettuare videochiamate, visualizzare foto, notizie, meteo, ricette o contenuti multimediali. Tutto senza usare le mani, con controlli vocali o interazione touch.

Come ogni anno, i dispositivi Amazon raggiungono durante il Black Friday i loro prezzi più bassi, con sconti diretti che spesso non tornano nemmeno nel resto dell’anno. Una buona occasione per chi vuole integrare Alexa in casa o sostituire un vecchio modello con uno più recente e performante.

Echo Spot a 49,99€ invece di 94,99€

Compatto e con schermo circolare, Echo Spot combina assistente vocale e orologio da comodino, con funzionalità smart home e visualizzazione dell’ora o del meteo. Pensato per chi vuole un dispositivo Alexa discreto e funzionale, offre accesso rapido a notizie, promemoria e controlli domotici con un semplice comando vocale.

Disponibile ora su Amazon a 49,99€ invece di 94,99€

Echo Show 5 (3ª gen) a 59,99€ invece di 109,99€

Echo Show 5 (terza generazione) integra uno schermo da 5,5″ con Alexa per videochiamate, visualizzazione di foto, controlli smart home e accesso a notizie o musica. È adatto a comodini o piccoli spazi, con fotocamera integrata per comunicazioni rapide. Le funzioni vocali sono affiancate da un’interfaccia touch semplice da usare.

In offerta su Amazon a 59,99€ invece di 109,99€

Echo Show 8 (2ª gen) a 99,99€ invece di 169,99€

Dotato di schermo da 8″, Echo Show 8 (seconda generazione) offre videochiamate nitide grazie alla fotocamera da 13 MP con inquadratura automatica. Perfetto per cucine o soggiorni, consente di seguire ricette, gestire dispositivi smart home o guardare contenuti in streaming. Il suono stereo migliora l’ascolto di musica e video.

Ora su Amazon a 99,99€ invece di 169,99€

Echo Show 11 (3ª gen) a 214,99€ invece di 239,99€

Amazon Echo Show 11 (terza generazione) è il modello con schermo più ampio della gamma: pannello da 11″, fotocamera intelligente, audio spaziale e supporto multi-ambiente. Pensato per controllare la casa con Alexa e visualizzare più informazioni a colpo d’occhio, si rivolge a chi cerca una centrale di gestione per dispositivi connessi.

Disponibile a 214,99€ invece di 239,99€

Echo Hub a 109,99€ invece di 199,99€

Echo Hub è il pannello di controllo da parete progettato per la gestione di dispositivi smart home compatibili con Alexa. Lo schermo da 8″ consente di monitorare videocamere, luci, sensori e interruttori in tempo reale. L’interfaccia è progettata per un accesso rapido e centralizzato a tutte le funzioni domotiche.

Ora in sconto su Amazon a 109,99€ invece di 199,99€

