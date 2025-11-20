Black Friday, ECOVACS X11 OMNICYCLONE il robot senza sacco a 999 €

Tra i tanti robot per la casa che sono nelle offerte Amazon di oggi, un posto di rilievo tocca ad ECOVACS X11 OMNICYCLONE, un prodotto di fascia molto alta, con base di svuotamento automatica, per pulizie complete e gestione senza interventi manuali, che scende da 1.299€ a 999€.

Struttura modulare e base OMNI multifunzione

Il sistema OMNICYCLONE integra aspirazione, lavaggio, asciugatura e svuotamento in un’unica base automatizzata. La potenza di aspirazione da 12.800 Pa è abbinata a due mop rotanti che esercitano una pressione costante sul pavimento. La base gestisce in autonomia l’asciugatura a 60°C, il lavaggio dei panni e lo svuotamento del serbatoio polvere, riducendo al minimo gli interventi manuali. Il design è compatto, con finiture bianche e dettagli cromati, adatto stilisticamente anche ad ambienti moderni.

Navigazione precisa con mappatura tridimensionale

Il sistema di guida TrueDetect 3D 3.0 sfrutta sensori laser LiDAR e telecamere RGB per la mappatura dettagliata degli ambienti e l’identificazione precisa degli ostacoli. Il robot è in grado di riconoscere cavi, tappeti e oggetti piccoli, ottimizzando i percorsi in tempo reale. L’app ECOVACS Home consente la gestione completa da remoto, con programmazione personalizzata delle stanze, creazione di zone off-limits e regolazione automatica della potenza in base al tipo di superficie.

Autonomia estesa e gestione intelligente

Con una batteria da 6.400 mAh, ECOVACS X11 OMNICYCLONE garantisce un’autonomia fino a 180 minuti, sufficiente per superfici superiori ai 200 mq. Il serbatoio dell’acqua separato da 4 litri consente sessioni di lavaggio multiple senza rabbocchi. Il dispositivo è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, e può essere controllato anche tramite comandi vocali diretti. Integra inoltre la funzione di riconoscimento vocale YIKO, che consente l’interazione diretta con il robot senza passare dall’app.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino per ECOVACS X11 OMNICYCLONE è di 1.299€, ma oggi è disponibile su Amazon a 999€, con una riduzione di 300€ che lo porta al prezzo di prodotti di categoria sicuramente inferiore

