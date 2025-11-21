Black Friday, PlayStation 5 Digital Edition con EA SPORTS FC 24 a 349,99

Su Amazon è in sconto il PlayStation 5 Digital Edition Bundle con EA SPORTS FC 24, la versione slim senza Blu-Ray: costa solo 349,99€ invece di 499,99€ su Amazon, con il celebre gioco calcistico già incluso per iniziare subito a giocare.

Design compatto e edizione solo digitale

Quella che va in sconto la la PlayStation 5 Digital Edition è la versione della console senza lettore Blu-ray: ciò significa che tutti i giochi vengono scaricati in formato digitale dallo store ufficiale, senza bisogno di supporti fisici.

Il design è stato aggiornato con un formato slim, compatto ed elegante, adatto a qualsiasi configurazione domestica. La console è dotata di 825 GB di memoria interna, con una unità SSD ad altissima velocità che garantisce tempi di caricamento ridotti e transizioni fluide durante il gioco.

Grafica avanzata e realismo visivo

Dal punto di vista grafico, la PS5 supporta TV in 4K, frequenza dei fotogrammi fino a 120 fps con output a 120 Hz, oltre alla tecnologia HDR per colori vivaci e fedeli. Il sistema di ray tracing integrato consente di simulare luci e ombre in modo realistico, migliorando l’immersività visiva.

L’audio 3D Tempest ricrea ambienti sonori dinamici, offrendo un’esperienza spaziale completa anche con normali cuffie stereo. Il sistema I/O integrato ottimizza le prestazioni generali della console.

Controller DualSense e retrocompatibilità

Incluso nella confezione, il controller DualSense introduce due funzionalità chiave: feedback aptico, che restituisce sensazioni tattili durante l’azione, e grilletti adattivi, che simulano la resistenza fisica di armi e attrezzi nei giochi compatibili.

La console supporta la retrocompatibilità con la maggior parte dei titoli PS4, e molti di questi ricevono miglioramenti grafici e prestazionali su PS5. È inoltre incluso ASTRO’s Playroom, un platform preinstallato pensato per mostrare le potenzialità del controller.

Il prezzo di listino del bundle era di 499,99€, ma oggi è disponibile a 349,99€ su Amazon. Acquistabile ora a 349,99€ invece di 499,99€

