Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday, i migliori caricabatterie compatti e scontati
OfferteSconti speciali

Black Friday, i migliori caricabatterie compatti e scontati

Di Pubblicità
macitynet.it

Negli ultimi anni i caricabatterie hanno iniziato una corsa verso prestazioni elevate e dimensioni ridotte e da mattoncini ingombranti e lenti sono diventati accessori minuscoli, leggeri, capaci di prestazioni che fino a poco tempo fa richiedevano dispositivi molto più voluminosi.

È stata la diffusione dello standard USB-C Power Delivery a cambiare a dare potenze elevate in formati tascabili un bisogno di tutti coloro che vogliono ricaricare iPhone e smartphone Android in mobilità senza portarsi dietro accessori ingombranti.

Per mantenere dimensioni ridotte, questi alimentatori spesso rinunciano ad avere molte porte, ma nonostante ciò alcuni modelli estremamente tascabili raggiungono anche i 60W e oltre. Questa potenza, oltre a ricaricare velocemente i telefoni, è sufficiente anche per alimentare e ricaricare la batteria di computer come i MacBook Air, diventando quindi un accessorio unico da portare sempre con sé.

Perché puntare almeno sui 40W con iPhone 17

Il discorso si fa ancora più interessante con l’arrivo degli iPhone 17, che ha fatto un balzo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Quando li si collega a un caricabatterie da almeno 40W, il telefono è in grado di raggiungere picchi di potenza fino a 37W. In pratica, con un alimentatore compatto da 40W si ottiene la ricarica più veloce possibile su questo modello.

Nei test effettuati con caricabatterie certificati, iPhone 17 riesce ad arrivare intorno al 38–40% di batteria in circa 15 minuti e a circa il 64–67% in 30 minuti, con una ricarica completa che mediamente richiede tra un’ora e un quarto e un’ora e mezza. Si tratta di tempi molto competitivi per uno smartphone di questa categoria e spiegano perché convenga scegliere un modello da almeno 40W.

i migliori caricabatterie USB-C per iPhone
La potenza in piccole dimensioni è la cifra degli ultimo modelli di caricabatterie

La buona notizia è che questa potenza si rivela ideale non solo per iPhone 17 ma anche per i modelli precedenti: iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 raggiungono infatti la loro massima velocità di ricarica proprio con alimentatori di questo tipo.

Questo significa che un unico caricabatterie compatto può gestire al meglio sia un iPhone recente sia un parco dispositivi misto, magari in famiglia, senza dover acquistare accessori diversi per ogni modello.

Qui di seguito presentiamo quindi i migliori caricabatterie compatti da almeno 40W attualmente in sconto per il Black Friday su Amazon. La selezione privilegia i modelli che combinano dimensioni ridotte, ottima qualità costruttiva, supporto al Power Delivery e prestazioni elevate, così da poter ricaricare rapidamente gli smartphone e, all’occorrenza, anche portatili come i MacBook Air quando si è in viaggio.

I migliori caricabatterie per smartphone in sconto Black Friday

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

Speciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness e Salute

Auto, Moto, Bici, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
Black Friday, drone DJI Mini 4K per supervideo, due batterie a 309€
Articolo successivo
Black Friday, PlayStation 5 Digital Edition con EA SPORTS FC 24 a 349,99

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.