Black Friday, i migliori caricabatterie compatti e scontati

Negli ultimi anni i caricabatterie hanno iniziato una corsa verso prestazioni elevate e dimensioni ridotte e da mattoncini ingombranti e lenti sono diventati accessori minuscoli, leggeri, capaci di prestazioni che fino a poco tempo fa richiedevano dispositivi molto più voluminosi.

È stata la diffusione dello standard USB-C Power Delivery a cambiare a dare potenze elevate in formati tascabili un bisogno di tutti coloro che vogliono ricaricare iPhone e smartphone Android in mobilità senza portarsi dietro accessori ingombranti.

Per mantenere dimensioni ridotte, questi alimentatori spesso rinunciano ad avere molte porte, ma nonostante ciò alcuni modelli estremamente tascabili raggiungono anche i 60W e oltre. Questa potenza, oltre a ricaricare velocemente i telefoni, è sufficiente anche per alimentare e ricaricare la batteria di computer come i MacBook Air, diventando quindi un accessorio unico da portare sempre con sé.

Perché puntare almeno sui 40W con iPhone 17

Il discorso si fa ancora più interessante con l’arrivo degli iPhone 17, che ha fatto un balzo in avanti rispetto ai modelli precedenti. Quando li si collega a un caricabatterie da almeno 40W, il telefono è in grado di raggiungere picchi di potenza fino a 37W. In pratica, con un alimentatore compatto da 40W si ottiene la ricarica più veloce possibile su questo modello.

Nei test effettuati con caricabatterie certificati, iPhone 17 riesce ad arrivare intorno al 38–40% di batteria in circa 15 minuti e a circa il 64–67% in 30 minuti, con una ricarica completa che mediamente richiede tra un’ora e un quarto e un’ora e mezza. Si tratta di tempi molto competitivi per uno smartphone di questa categoria e spiegano perché convenga scegliere un modello da almeno 40W.

La buona notizia è che questa potenza si rivela ideale non solo per iPhone 17 ma anche per i modelli precedenti: iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16 raggiungono infatti la loro massima velocità di ricarica proprio con alimentatori di questo tipo.

Questo significa che un unico caricabatterie compatto può gestire al meglio sia un iPhone recente sia un parco dispositivi misto, magari in famiglia, senza dover acquistare accessori diversi per ogni modello.

Qui di seguito presentiamo quindi i migliori caricabatterie compatti da almeno 40W attualmente in sconto per il Black Friday su Amazon. La selezione privilegia i modelli che combinano dimensioni ridotte, ottima qualità costruttiva, supporto al Power Delivery e prestazioni elevate, così da poter ricaricare rapidamente gli smartphone e, all’occorrenza, anche portatili come i MacBook Air quando si è in viaggio.

I migliori caricabatterie per smartphone in sconto Black Friday



