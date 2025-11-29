Black Friday, Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000 a solo 47,99

Farsi la barba e tenersi in ordine non è mai stato economico come oggi. In offerta su Amazon trovate infattio il Rifinitore All-in-One Philips Serie 7000: 47,99€ rispetto agli 80€ di listino

14 accessori per ogni esigenza di taglio

Il Philips Serie 7000 MG7930/15 è un accessorio versatile e preciso per la gestione completa del proprio stile personale: offre 14 accessori intercambiabili, inclusi pettini regolabili per barba corta e lunga, rifinitore di precisione e trimmer per naso e orecchie.

Il corpo in acciaio inox e le lame autoaffilanti garantiscono tagli precisi anche con un utilizzo frequente. Il design è completamente lavabile, pensato per l’uso sotto la doccia o per una pulizia più rapida. È adatto sia per tagli quotidiani che per rifiniture più elaborate, senza necessità di altri strumenti.

Fino a 120 minuti di autonomia

Grazie alla batteria integrata agli ioni di litio, il dispositivo assicura fino a 2 ore di uso senza fili con una singola ricarica.

È incluso anche il cavo per la ricarica rapida. Il sistema DualCut con doppia affilatura permette una rasatura veloce e uniforme anche su barbe dense. Una custodia da viaggio è fornita nella confezione, utile per chi viaggia spesso e desidera un kit completo sempre con sé. Le dimensioni compatte facilitano il trasporto e lo stoccaggio.

Maneggevole e progettato per l’uso quotidiano

L’impugnatura ergonomica del Philips Serie 7000 consente un controllo sicuro e preciso anche in presenza di acqua o schiuma. Gli accessori si agganciano con un sistema a scatto, veloce e intuitivo. L’utilizzo è indicato per chi desidera un rifinitore unico per tutto il corpo, evitando l’acquisto di più dispositivi separati. I materiali robusti e l’assenza di manutenzione sulle lame lo rendono pratico anche nel lungo periodo.

Il Philips Serie 7000 MG7930/15 è disponibile su Amazon a 47,99€ invece di 80€, Poco più di metà prezzo

Sto caricando altre schede...