GeekMall accende il Black Friday con una selezione speciale tra Smart Home, e-mobility e caffè

Oggi è il Black Friday, uno dei giorni più attesi dell’anno in cui tantissimi prodotti vanno in sconto, sicché acquistarli adesso diventa particolarmente conveniente sia per sé che nell’ottica di anticiparsi i regali di Natale all’insegna del risparmio.

Anche GeekMall sta partecipando da giorni a questo periodo di sconti, e a partire da oggi e fino al 30 Novembre le offerte saranno le migliori dell’anno. Vi basta accedere a questa pagina per spulciarle tutte: fino a fine mese si susseguiranno tantissime offerte, molte delle quali come dicevamo sono attive già adesso.

Dateci quindi un’occhiata e se c’è qualche cosa che vi serve e il prezzo è di vostro gradimento, non tergiversate oltre. Tenete inoltre presente che, sui prezzi già scontati, potete limare ulteriormente il costo finale utilizzando uno di questi codici:

100GKMBF12 per ridurre di 12 € una spesa nel carrello che supera i 100 €;

300GKMBF20 per ridurre di 20 € una spesa nel carrello che supera i 300 €;

600GKMBF40 per ridurre di 40 € una spesa nel carrello che supera i 600 €;

800GKMBF50 per ridurre di 50 € una spesa nel carrello che supera gli 800 €;

1000GKMBF70 per ridurre di 70 € una spesa nel carrello che supera i 1.000 €.

Inoltre occasionalmente sul sito, fino all’8 Dicembre, troverete a sorpresa dei codici esclusivi, come ad esempio:

sconto di 6 € senza minimo di spesa;

4% di sconto sul totale;

5% di sconto sul totale;

50 € su spesa minima di 600 €;

100 € su spesa minima di 800 €.

Vi invitiamo inoltre a dare un’occhiata ai prodotti che vi indichiamo qui sotto, alcuni dei quali vengono scontati con codici specifici.

Ausom DT2 Pro

Un monopattino elettrico pieghevole con doppio motore da 1100 W che permette di raggiungere una velocità massima di 68 km/h e affrontare facilmente le pendenze. La batteria promette un’autonomia fino a 115 km mentre il sistema di frenatura idraulica con E-ABS offre frenate sicure e stabili. Buone anche le sospensioni, ispirate ai carrelli aerospaziali, e gli pneumatici tubeless da 10″ per una buona trazione su qualsiasi terreno.

Offre inoltre un sistema di sblocco tramite NFC o con codice e supporto AirTag, e un display LCD da 4,5″ per monitorare velocità e stato della batteria. Non mancano indicatori di direzione, luci anteriori e posteriori.

Col codice 800GKMBF50 lo comprate in offerta a 869 €. La spedizione parte dall’Italia e la consegna è prevista in 2-3 giorni lavorativi.

HIBREW H10Plus

Una macchina da caffè espresso semiautomatica da 20 bar con sistema per regolare con precisione la temperatura del caffè, del vapore e tempo di pre-infusione, adattandosi a qualsiasi gusto o tipo di macinatura.

Oltre alle bevande calde, offre anche la funzione Cold Brew a 25 °C per preparazioni fredde, e include uno scaldatazze integrato per mantenere la temperatura al punto giusto.

Presenta un corpo in acciaio inox, manopole in legno massello e un portafiltro professionale da 58 mm. Diverse inoltre le funzioni di sicurezza intelligenti, come gli avvisi automatici e la valvola antigoccia. Viene fornita con sei accessori professionali per un’esperienza da barista completa fin dal primo utilizzo.

Costa 219 € ma se inserite il codice 100GKMBF12 la potete comprare in sconto a 207 €. La spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

ROBORE P9

Un tapis roulant con un motore brushless da 3 HP estremamente silenzioso (meno di 45 dB) che permette di raggiungere fino a 14 km/h. Velocità e start/stop si controllano direttamente dal corrimano, dove troviamo anche un sensore di frequenza cardiaca per monitorare l’allenamento in tempo reale.

In confezione trovate una cintura a 5 strati antiscivolo con doppio sistema di assorbimento degli urti (ammortizzatori in silicone e cuscinetti in gomma) che protegge le articolazioni. Estremamente compatto e pieghevole, lo spostate con facilità grazie alle ruote incorporate così da riporlo quando non vi serve.

Normalmente costa 239 € ma in questi giorni usando il codice 100GKMBF12 lo potete comprare in sconto a 227 €.

HiBREW G5

Un macinacaffè elettrico con corpo in lega di alluminio e superficie antiscivolo, offre 36 livelli di macinatura adatti a diversi metodi di estrazione come Espresso, Turco, Pour Over, Moka e Drip Coffee.

Dispone di due velocità di macinazione (500 e 400 giri/min): la modalità lenta riduce il calore e preserva l’aroma dei chicchi. Inoltre il rivestimento è antistatico, facilitando così la pulizia e limitando i residui di caffè.

Costa 129 € ma col codice Q51FVH4C lo potete comprare per 115 €. La spedizione parte dall’Italia, con consegna entro 4-5 giorni lavorativi.

HiBREW H13

Una macchina da caffè semiautomatica di fascia professionale dotata di sistema a doppia caldaia, controllo PID e la promessa di un’estrazione stabile e un sapore equilibrato in ogni tazza. La pompa da 20 bar con valvola e il gruppo di infusione da 58 mm assicurano un caffè ricco e uniforme, mentre il sistema di vapore ad alta pressione permette di creare facilmente schiuma, leggera oppure densa, per cappuccini e latte macchiato.

Dal touchscreen si regolano temperatura, tempo di pre-infusione e volume dell’acqua, con possibilità di salvare preset personalizzati. Costruttivamente usa un corpo in acciaio inox, valvola a leva in legno massiccio, serbatoio staccabile da 1,3 L e vassoio regolabile.

Costa 209 € ma se inserite il codice 5YTS7FLY la comprate in offerta a 194 €.

Ultimea Solo B30

Una soundbar compatta ma potente, con 2.1 canali e subwoofer integrato da 3″, capace di erogare 120 W di potenza di picco. Grazie ai doppi altoparlanti e al sistema BassMX offre alti chiari, medi caldi e bassi profondi, promettendo un’esperienza immersiva per film, musica e giochi.

Potete facilmente posizionarla su mobili, sotto la TV, a parete o in spazi diversi come soggiorno, camera da letto o camper. Supporta connessioni cablate e wireless (ottico, AUX, USB e Bluetooth 5.3) e include una porta SUB OUT per subwoofer aggiuntivi.

Dall’app si possono scegliere tra 121 matrici di equalizzazione predefinite e regolare le 10 bande, con modalità dedicate come Film, Musica, Voce, Sport, Giochi e Notte, oltre a un’opzione personalizzata per adattare il suono al proprio ambiente.

Costa 52 € ma col codice 4HERLY79 ve la portate a casa per 49,40 €.

