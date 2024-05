Blackview BL9000 Pro, il primo telefono rugged con imaging termico ad alta risoluzione

Blackview si appresta a presentare il BL9000 Pro: il primo telefono rugged con imaging termico FLIR® ad alta risoluzione, dotato di 5G e funzionante con Android 14.

Come marchio tecnologico in rapida evoluzione, Blackview continua a spingere i confini dell’innovazione rafforzando nel contempo la sua partnership con il leader del settore FLIR®.

Il BL9000 Pro è dotato dell’ultimo sensore termico FLIR® Lepton 3.5, notifiche sulla temperatura, modalità picture-in-picture, app MyFLIR Pro e supporto esclusivo per il kit di sviluppo mobile Teledyne FLIR: con tali premesse, il BL9000 Pro mira a fornire agli utenti livelli più elevati di sicurezza, comodità, comfort e un ottimo rapporto qualità prezzo.

Miglioramenti dell’imaging termico

Da notare, il BL9000 Pro vanta una notevole risoluzione dell’imaging termico fino a 160×120, segnando un miglioramento 4 volte superiore rispetto al suo predecessore, un risultato degno di nota.

Abbinato alla tecnologia VividIR™, garantisce un’immagine termica più nitida e precisa. Il migliorato MyFLIR® Pro migliora l’esperienza dell’imaging infrarosso, mentre l’allerta temperatura consente agli utenti di identificare con precisione le aree problematiche.

Inoltre, il suo supporto per il kit di sviluppo mobile Teledyne FLIR espande le possibilità di sviluppo per gli utenti Android/iOS.

Miglioramenti delle prestazioni più fluidi

Guidato da un processore MediaTek Dimensity 8020 5G octa-core a 6nm, il BL9000 Pro si distingue per le sue eccezionali prestazioni. Ha ottenuto un impressionante punteggio di 805.428 sul benchmark AnTuTu, stabilendo un nuovo record.

In particolare, il BL9000 Pro introduce l’ultima espansione della RAM 1:2, offrendo un’impareggiabile memoria RAM fino a 36GB e ROM fino a 512GB. Con la ricarica super rapida da 120W, la massiccia batteria da 8800mAh del BL9000 Pro può essere completamente ricaricata in soli 53 minuti.

Tutti nuovi miglioramenti del sistema operativo Android 14

Il BL9000 Pro è stato aggiornato all’ultimo DokeOS 4.0 basato su Android 14. Introduce una pratica lente d’ingrandimento per i testi piccoli.

Copia e l’incolla di testi, immagini e video sono ora semplificati mentre l’app EasyShare consente trasferimenti di file ad alta velocità fino a 7,7 MB/s senza una connessione di rete.

Intrattenimento ancor più coinvolgente

Il BL9000 Pro presenta un display da 6,78 pollici 2.4K 120Hz FHD+, protetto dal top di gamma CORNING® GORILLA® GLASS 7 (Victus®). Inoltre, vanta altoparlanti dual Harman Kardon ottimizzati da Harman AudioEFX®, garantendo una qualità audio coinvolgente per film, musica ed effetti audio di gioco avvincenti.

Inoltre, il BL9000 Pro ha ottenuto la certificazione TÜV SÜD per la luce blu, prioritaria per la salute degli occhi dell’utente.

Per quanto riguarda la fotocamera, la fotocamera principale del BL9000 Pro è dotata di un obiettivo Samsung® ISOCELL GN5 da 50 MP, mentre la fotocamera frontale presenta un innovativo obiettivo selfie da 50 MP.

È inoltre dotato di un obiettivo ultra-grandangolare e ultra-macro da 13 MP, tutti potenziati dagli algoritmi ArcSoft® 8.0, che offrono una sorprendente chiarezza e colori vibranti. Gli utenti possono anche catturare ogni momento spettacolare in video ultra-alta definizione 4K.

Robustezza di alto livello

Il BL9000 Pro è costruito secondo lo standard militare MIL-STD-810H, con avanzati rating di impermeabilità IP68 e IP69K. Può resistere a cadute fino a 1,2 metri e all’immersione in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti.

Inoltre, funziona in modo impeccabile a temperature comprese tra -20°C e 60°C, garantendo una connettività costante in condizioni meteorologiche avverse.

Prezzo e disponibilità

Blackview BL9000 Pro sarà disponibile su AliExpress dal 6 al 17 maggio 2024, ora del Pacifico. Non manca un’offerta early bird, per soli $429,99 (invece di $879,98), con un risparmio fino al 51%! Clicca qui per acquistare ora.