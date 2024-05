Il drone stile Phantom DJI si acquista a partire da 25 euro

Se adesso i droni pieghevoli vanno per la maggiore, c’era un tempo in cui il design tipico era quello dei Phantom DJI. Per chi volesse rivivere quelle sensazioni ecco il drone che ne replica le sembianze e che si acquista a partire da 25 euro per il modello senza camera.

Disponibile in diverse colorazioni, con o senza telecamera, questo fronte propone dimensioni piuttosto generose, pari a 31,5 x 31,5 x 10,5 cm. Riesce a restare in volo per circa 10 minuti, con una ricarica di un’ora e mezza della batteria. Si tratta di una 3.7V da 650MAH, mentre il radio comando ha una frequenza di 2.4Ghz che riesce a spingere il veicolo fino a circa 100 metri di distanza.

Davvero semplice da controllare, il radiocomando offre anche funzioni avanzate, come il ritorno alla base con un solo tasto.

Come già detto, parte da 25 euro per la versione senza fotocamera, anche se il consiglio è quello di spendere appena 5 euro in più per acquistare la versione con camera e supporto con stabilizzatori in gomma. E’ possibile acquistare, per ulteriori 3 euro in più, anche la versione con 2 batterie, così da portare il tempo totale di volo fino a 20 minuti. La versione con la telecamera permette anche di visualizzare in tempo reale quello che viene inquadrato dal drone direttamente sullo smartphone.

Il drone offre una velocità di 6 metri al secondo nella modalità di guida lenta, che salgono a 9 metri al secondo con la seconda velocità. E’ possibile raggiungere anche la velocità di 12 metri al secondo con la modalità di guida più veloce.

L’applicativo su smartphone, inoltre, permette di abilitare una particolare modalità di volo FPV, da utilizzare con un qualsiasi visore generico: sarà sufficiente inserire il telefono nel visore per avere una esperienza di guida in prima persona.

Per poter acquistare il drone il link da seguire è direttamente questo. Costa 25 euro nella versione senza fotocamera, anche se dalla stessa pagina è possibile scegliere versioni con camera e quella con camera e due batterie in bundle.