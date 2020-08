Blackview BV4900, lo smartphone indistruttibile ispirato alla capsule spaziali in prevendita da oggi

Se volete stare alla larga da smartphone delicati, che alla prima caduta potrebbero certamente ridursi in mille pezzi, allora dovreste puntare tutto su un rugged. Se la strada che avete scelto è questa, tra i brand più noti in questo ambito sicuramente c’è Blackview. La società ha annunciato Blackview BV4900, in prevendita da oggi. Ecco di che si tratta.

Blackview BV4900 è stato progettato avendo in mente il design di una Space Capsule. Sulla base delle informazioni attuali rilasciate da Blackview, il terminale proporrà linee iconiche sul retro del device, che sono ereditate dal design del contorno interno della Space Capsule. Si tratta di un ottimo equilibrio tra robustezza estrema e raffinatezza ingegneristica.

Ovviamente, tra le caratteristiche più importanti del terminale quella relativa alla robustezza. Gli smartphone Blackview sono studiati per far fronte a mille imprevisti, come immersioni in acqua, caduta su terreni accidentati, e altro ancora.

BV4900 propone rispetto al passato 27 aggiornamenti in termini di costruzione interna, che migliorano enormemente la capacità di far fronte a immersioni in acqua, cadute e urti. Come i vecchi modelli rugged Blackview, il BV4900 è certificato IP68 e IP69K e MIL-STD-810G.

A livello di batteria, il terminale ne ospita una da 5580 mAh, che di fatto rende lo spegnimento dello smartphone l’ultimo dei problemi dell’utente. Attenzione importante anche per il prezzo: il listino è fissato in 129,99 dollari, ma al momento è prevista un’offerta a tempo limitato che porta il prezzo a soli 85,79 dollari, quindi con uno sconto netto del 34% sul prezzo originale.

Lo si potrà acquistare a questo prezzo dal 24 agosto al 2 settembre.

Fate clic qui per aggiungerlo al carrello adesso ed essere certi di acquistarlo al prezzo più basso.