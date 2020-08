La super bici elettrica di Jeep arriva a settembre

Quando si parla di Jeep, ovviamente, la mente corre ai SUV e fuori strada che ormai popolano le strade di qualsiasi città. Eppure il brand si appresta a lanciare la sua e-bike fuoristrada, con una potenza folle e un prezzo altrettanto “originale”, che arriverà sul mercato all’inizio dell’ormai prossimo settembre.

A diffondere la notizia è stato il produttore QuietKat. L’azienda ha anche pubblicato un video delle performance in salita, che mostra come il pilota sarà in grado di salire su ripide colline senza sudare: il sogno di ogni mountain biker della domenica.

L’e-bike di Jeep è dotata di un motore “Bafang Ultra” da 750 W che può raggiungere un picco di 1.500 watt e arrivare fino a quasi 100 Km grazie alla batteria da 48 volt, 14.5aH. Ha un ammortizzatore posteriore RockHox Monarch RL e una forcella anteriore con sospensione pneumatica con 150 mm di escursione, 10 velocità, freni a disco idraulici a 4 pistoncini e pneumatici da 4,8 pollici. Pesa 35 Kg circa, oltre il doppio del peso di una normale bici da competizione, ma non è male considerando la forza che propone “sotto al cofano”.

Non sarà a buon prezzo, considerando che l’e-bike a marchio Jeep avrà un listino che parte da 5.899 dollari; più di quanto un qualsiasi e-biker “standard” sarebbe disposto a spender ma gli appassionati totali e gli affezionati al marchio Jeep potrebbero pure fare un sacrificio. Come accennato, QuietKat ha promesso che inizierà la spedizione all’inizio di settembre prossimo.

Se siete interessati alla viabilità ecosostenibile, per completezza vi invitiamo a leggere i seguenti articoli, incentrati per l’appunto su bici e monopattini elettrici: