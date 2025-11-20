Black Friday Amazon: il tablet Blackview Link 8 con modalità PC a soli 199,99 €

Ecco un’offerta Black Friday che non dovreste proprio farvi sfuggire: su Amazon infatti, grazie a uno sconto attivo proprio in questi giorni e una casella coupon che taglia ulteriormente il prezzo di 66 € vi potete portare a casa l’ottimo tablet Blackview Link 8 spendendo solo 199,99 €, un prezzo che a fronte delle caratteristiche offerte rappresenta un valido investimento per navigare e lavorare comodamente anche in mobilità.

Questo tablet monta un ampio display 2K+ da 12,7 pollici, offrendo quindi sufficiente spazio per leggere comodamente ma anche scrivere, seguire lezioni online o semplicemente godersi un film. A tal proposito segnaliamo che la frequenza di aggiornamento è pari a 90 Hz e incorpora quattro altoparlanti stereo con supporto Widevine L1 per accedere alle piattaforme di streaming in alta qualità.

Il sistema operativo è basato su Android 15 con interfaccia DokeOS_P 4.2. Qui entra in gioco la Gemini AI, che mette in campo funzioni come sottotitoli in tempo reale, gestione avanzata della privacy sullo schermo e un più rapido accesso ai file.

Per chi alterna studio, riunioni e produttività in mobilità può inoltre risultare utile la Modalità PC, che mette a disposizione finestre ridimensionabili e una gestione del multitasking più simile a quella di un computer portatile. A tal proposito viene venduto insieme a un set di accessori tra cui tastiera Bluetooth, mouse wireless e penna.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche più importanti:

processore MediaTek Helio G100 octa-core

MediaTek Helio G100 octa-core 18 GB di RAM

256 GB di capacità

di capacità batteria da 8400 mAh con ricarica 18W

da 8400 mAh con ricarica Wi-Fi 5G

Face ID

navigazione GPS /GLONASS/Beidou/Galileo

/GLONASS/Beidou/Galileo fotocamere da 13 e 16 MP

da 13 e 16 MP OTG

La promozione

Blackview Link 8 normalmente costa 299,99 € ma grazie al Black Friday in corso, lo trovate in sconto su Amazon a 265,99 €. E proprio qui in questi giorni è possibile spuntare anche la casella coupon andando a risparmiare altri 66 €, così che il prezzo scende a 199,99 € spedizione inclusa e a cura di Amazon.

