Black Friday Amazon: il tablet Blackview Link 8 con modalità PC a soli 199,99 €

Ecco un’offerta Black Friday che non dovreste proprio farvi sfuggire: su Amazon infatti, grazie a uno sconto attivo proprio in questi giorni e una casella coupon che taglia ulteriormente il prezzo di 66 € vi potete portare a casa l’ottimo tablet Blackview Link 8 spendendo solo 199,99 €, un prezzo che a fronte delle caratteristiche offerte rappresenta un valido investimento per navigare e lavorare comodamente anche in mobilità.

Questo tablet monta un ampio display 2K+ da 12,7 pollici, offrendo quindi sufficiente spazio per leggere comodamente ma anche scrivere, seguire lezioni online o semplicemente godersi un film. A tal proposito segnaliamo che la frequenza di aggiornamento è pari a 90 Hz e incorpora quattro altoparlanti stereo con supporto Widevine L1 per accedere alle piattaforme di streaming in alta qualità.

Il sistema operativo è basato su Android 15 con interfaccia DokeOS_P 4.2. Qui entra in gioco la Gemini AI, che mette in campo funzioni come sottotitoli in tempo reale, gestione avanzata della privacy sullo schermo e un più rapido accesso ai file.

Per chi alterna studio, riunioni e produttività in mobilità può inoltre risultare utile la Modalità PC, che mette a disposizione finestre ridimensionabili e una gestione del multitasking più simile a quella di un computer portatile. A tal proposito viene venduto insieme a un set di accessori tra cui tastiera Bluetooth, mouse wireless e penna.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche più importanti:

  • processore MediaTek Helio G100 octa-core
  • 18 GB di RAM
  • 256 GB di capacità
  • batteria da 8400 mAh con ricarica 18W
  • Wi-Fi 5G
  • Face ID
  • navigazione GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
  • fotocamere da 13 e 16 MP
  • OTG
La promozione

Blackview Link 8 normalmente costa 299,99 € ma grazie al Black Friday in corso, lo trovate in sconto su Amazon a 265,99 €. E proprio qui in questi giorni è possibile spuntare anche la casella coupon andando a risparmiare altri 66 €, così che il prezzo scende a 199,99 € spedizione inclusa e a cura di Amazon.

