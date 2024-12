I migliori speaker desktop per Mac e PC

Pubblicità

Che si tratti di lavorare su un progetto musicale, di guardare un film o di giocare, l’audio è una componente molto importante del computer, specie per chi passa diverse ore al giorno davanti al monitor.

Vi abbiamo già elencato quali sono – secondo noi – i migliori monitor da studio per musicisti. Attraverso questo articolo ci occuperemo invece dei migliori per il resto di noi, ovvero degli altoparlanti che si adattano anche a contesti specifici, ma pur sempre relativi all’ascolto audio di tutto ciò che proviene dal computer.

Una panoramica sugli altoparlanti da scrivania

Il minimo comun denominatore è ottenere un suono chiaro, potente e coinvolgente. Quando si parla di altoparlanti da scrivania, infatti, non basta puntare su un prodotto economico e fare finta che vada bene. La qualità audio deve essere in grado di soddisfare le diverse esigenze: un audio definito per l’ascolto della musica, un suono preciso e spazializzato per i videogiochi, e una risposta equilibrata per sessioni di lavoro al computer.

Inoltre, per molti utenti, anche il design è un aspetto fondamentale, poiché l’estetica si inserisce in un ambiente di lavoro o in uno spazio domestico che non vuole rinunciare a un look elegante e moderno.

In questa guida, esploreremo una selezione di altoparlanti da scrivania pensati appositamente per utenti Mac e PC, con modelli per l’uso quotidiano e alcuni specificamente studiati per videogiocatori o appassionati di musica che desiderano un suono di alta qualità nel loro setup.

Vi aiuteremo a scegliere il sistema audio che meglio si adatta alle vostre esigenze, tenendo in considerazione le caratteristiche audio, il design e il budget.

Cosa tenere in considerazione nella scelta

Gli altoparlanti da scrivania non sono tutti uguali, e la scelta dipende molto dall’uso che se ne intende fare. Ecco alcuni aspetti da considerare per trovare il sistema più adatto:

Qualità del suono : per ascoltare musica, giocare o guardare film, è fondamentale che gli altoparlanti riproducano un suono chiaro e bilanciato. Se vi piace un audio ricco di bassi, un sistema 2.1 con un subwoofer dedicato è la scelta giusta. Se invece preferite un audio più neutro e dettagliato, i modelli 2.0 potrebbero essere la soluzione ideale.

: per ascoltare musica, giocare o guardare film, è fondamentale che gli altoparlanti riproducano un suono chiaro e bilanciato. Se vi piace un audio ricco di bassi, un sistema 2.1 con un è la scelta giusta. Se invece preferite un audio più neutro e dettagliato, i modelli 2.0 potrebbero essere la soluzione ideale. Posizionamento e design : gli altoparlanti da scrivania devono essere compatti e facilmente integrabili nel proprio spazio di lavoro. Alcuni modelli sono pensati per essere eleganti e discreti, mentre altri offrono illuminazione RGB per un effetto visivo più vivace (più interessanti quindi agli occhi dei videogiocatori).

: gli altoparlanti da scrivania devono essere nel proprio spazio di lavoro. Alcuni modelli sono pensati per essere eleganti e discreti, mentre altri offrono illuminazione RGB per un effetto visivo più vivace (più interessanti quindi agli occhi dei videogiocatori). Funzionalità extra : per chi ama il gaming o l’ascolto di musica in modo immersivo, la compatibilità con il surround virtuale o la presenza di controlli personalizzati via software o hardware (come una pod di controllo) può fare la differenza. Allo stesso modo, avere a disposizioni particolari opzioni di connettività come Bluetooth 5.0 o USB-C possono facilitare l’uso con diversi dispositivi.

: per chi ama il gaming o l’ascolto di musica in modo immersivo, la o la presenza di via software o hardware (come una pod di controllo) può fare la differenza. Allo stesso modo, avere a disposizioni particolari opzioni di connettività come o possono facilitare l’uso con diversi dispositivi. Compatibilità con PC e Mac : è importante che gli altoparlanti siano facili da connettere sia ai Mac che ai PC , senza dover installare software complessi. La presenza di ingressi analogici come 3,5mm o digitali come USB sicuramente rendono tutto molto più semplice.

: è importante che gli altoparlanti siano facili da connettere sia ai che ai , senza dover installare software complessi. La presenza di ingressi analogici come o digitali come sicuramente rendono tutto molto più semplice. Rapporto qualità-prezzo: come sempre, il budget è un fattore determinante. Se state cercando un sistema entry-level per l’ascolto per tutti i giorni, esistono ottimi modelli a prezzi contenuti che offrono comunque un audio di qualità. Per i videogiocatori e gli audiofili, modelli premium con surround avanzato o potenza superiore possono essere invece la scelta più azzeccata.

I migliori altoparlanti per Mac e PC del 2024

Razer Nommo V2

È un sistema di altoparlanti 2.1 pensato per i gamer, con una resa sonora potente e un bass boost per rendere l’esperienza immersiva.

Rispetto alla versione Pro è più economico (circa 200 € in meno), ma mantiene comunque una qualità audio notevole grazie ai driver da 3,2 pollici nei satelliti e un subwoofer da 5,5 pollici.

La connettività via USB-C e Bluetooth 5.3 è un plus, anche se la gestione del volume tramite comandi fisici sugli altoparlanti potrebbe risultare meno pratica rispetto alla pod di controllo wireless inclusa nel modello Pro.

Sebbene non sia il miglior sistema per l’home entertainment, offre un audio preciso e coinvolgente per i giochi in solitaria, con un buon supporto al suono direzionale e al surround virtuale.

Sto caricando altre schede...

Creative Pebble Pro

Questa coppia di altoparlanti offre prestazioni sonore sorprendenti per la sua fascia di prezzo. Monta driver da 2,25 pollici con tecnologia BassFlex, ottima quindi per chi cerca un audio chiaro e bilanciato in un formato compatto.

Rispetto al modello Pebble V3, il Pebble Pro offre una potenza maggiore grazie alla porta USB-C PD che alimenta gli altoparlanti (30 W).

Non ha un subwoofer, ma la tecnologia Clear Audio bilancia bene la gamma media e le voci. Ottimi quindi per chi vuole altoparlanti di qualità per computer desktop e portatili, ma chi cerca bassi potenti potrebbe trovarli carenti data l’assenza di un subwoofer aggiuntivo.

SteelSeries Arena 9

Questo è un sistema 5.1 pensato per i gamer. Offre un’esperienza audio surround completa grazie ai 5 altoparlanti e al subwoofer da 6,5 pollici.

Il suo costo elevato giustifica la qualità audio e le caratteristiche specifiche per il gaming, come ad esempio il controllo touch OLED e la personalizzazione tramite il software SteelSeries GG.

Le unità posteriori sono wireless, il che semplifica ulteriormente l’installazione.

Anche se può sembrare caro rispetto ai sistemi home theater tradizionali, il suo focus sulla connessione USB e sulle esigenze dei giocatori lo rende una scelta eccellente per chi cerca una qualità audio superiore e un’immersività totale durante le partite.

Audioengine A2+

Questi sono altoparlanti 2.0 premium particolarmente apprezzati per la loro costruzione solida e l’elevata qualità audio.

Si connettono via USB o tramite cavo jack audio da 3,5mm, offrono un suono cristallino e bassi sufficientemente presenti senza necessità di un subwoofer aggiuntivo, sebbene possano sembrare poco potenti per ambienti molto grandi.

Il Bluetooth 5.0 con aptX migliora la latenza per film e gaming.

Occhio però al design rettangolare in quanto non è il massimo per desktop più bassi: in questi casi può essere una buona idea acquistarli con supporti inclinati.

Edifier G2000

Sono un buon compromesso tra estetica e prestazioni. Montano LED retroilluminati e sono piuttosto compatti, quindi rappresentano una buona soluzione per spazi piccoli.

Sebbene il suono manchi di definizione – specialmente nei bassi e nelle alte frequenze – sono un buon upgrade rispetto ad altoparlanti economici.

La possibilità di aggiungere un subwoofer attraverso l’uscita dedicata è un altro vantaggio da tenere a mente anche qualora si volesse potenziarli in seguito.

Non sono i migliori per chi cerca un audio preciso o coinvolgente in giochi e film, ma visto il prezzo sono i migliori per qualità sonora in rapporto appunto al costo finale per l’utente.

Logitech G560 Lightsync

Ecco un sistema 2.1 con un subwoofer imponente e supporto per l’audio surround virtuale DTS:X Ultra. Questo sistema è ottimo quindi per chi ama un audio potente, soprattutto nei giochi e nei film, grazie alla proiezione di effetti RGB sincronizzati con l’azione sullo schermo.

Sono caratterizzati da bassi forti, ma la resa generale può sembrare squilibrata se non viene regolata tramite l’equalizzatore. Nonostante alcune limitazioni, come la mancanza di un’area audio precisa, il G560 rappresenta un buon valore per chi cerca un’esperienza coinvolgente a un prezzo abbordabile.

House of Marley Get Together Duo

Quello di House of Marley si distingue per il suo design ecologico in bambù e tessuto, con una qualità audio che punta sulla gamma media, ma senza bassi profondi o alti brillanti.

La mancanza di subwoofer potrebbe deludere chi cerca una resa sonora più bilanciata. Tuttavia, la possibilità di usare lo speaker destro come dispositivo portatile e la connettività Bluetooth 5.0 lo rendono versatile, ideale per chi cerca un audio di qualità in un formato elegante e sostenibile.

Bose Companion 2

Non potevamo chiudere la guida senza segnalare questo sistema, che è un classico delle soluzioni desktop, noto per la sua qualità audio superiore e il design elegante.

Questi altoparlanti 2.0 offrono un suono chiaro e definito anche a volumi alti con un’ottima resa dei bassi, nonostante l’assenza di un subwoofer dedicato.

Il controllo del volume è pratico, posizionato sul diffusore destro insieme al jack per le cuffie, mentre l’ingresso ausiliario consente di collegare dispositivi esterni.

Sebbene siano più costosi rispetto ad altre opzioni, offrono un audio ben equilibrato, il che li rende una scelta sicura per chi cerca qualità senza compromessi.

