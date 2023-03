BlitzWolf BW-V5, il videoproiettore portatile per il 3D anaglifo

Di videoproiettori sul mercato ne esistono un’infinità, ma pochi hanno le 3 P (portatili, performanti e particolari) come BlitzWolf BW-V5, una soluzione che al momento vi conviene acquistare perché oltretutto è scontata del 40%.

Questo videoproiettore LED come dicevamo è innanzitutto altamente portatile: misura all’incirca 22 x 19 x 9 centimetri, quindi entra facilmente anche in uno zaino (pesa intorno agli 1,6 chili) ed è perciò possibile portarselo in ufficio o in campeggio per attrezzare al volo un cinema o una lavagna interattiva per le lezioni.

L’altra particolarità è che supporta il 3D anaglifo, quindi è possibile proiettare film tridimensionali indossando i classici occhiali con lenti rosso-blu.

La scheda tecnica parla di una luminosità di 9.000 lumen, quindi è molto potente, e riesce a riprodurre fino alla risoluzione Full HD in 16:9 con rapporto di contrasto pari a 1000:1.

La proiezione va dai 50 pollici ai 200 pollici in base alla distanza del videoproiettore dalla parete o dal pannello bianco scelto per lo scopo, posizionandolo pressappoco tra gli 1,5 e i 4,8 metri.

È abbastanza silenzioso (il rumore generato ruota intorno ai 44 decibel) e c’è la ghiera per la messa a fuoco manuale che promette una regolazione precisa in 3 secondi. E c’è anche la correzione trapezoidale per l’inclinazione verticale per un massimo di 15°.

Lato connettività mette a disposizione due porte HDMI per il collegamento di computer, TV e console di gioco, 2 porte USB-A per prendere eventualmente foto e video da dischi esterni e pennette USB, e due prese AV e jack audio da 3,5 millimetri per collegare altoparlanti esterni oppure un paio di cuffie.

Infine, consuma intorno ai 75-80 Watt mentre in funzione, oppure soltanto 1 Watt quando viene lasciato in Standby.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 185,24 € risparmiate il 40% pagandolo 111,14 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.