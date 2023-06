iOS 17, 72 ore per ripristinare precedente codice sblocco se dimenticate nuovo codice

Su iPhone è possibile impostare e cambiare il codice che deve essere inserito per sbloccare il telefono quando si accende o riattiva.

Dopo aver impostato un codice, sui modelli che supportano la funzionalità, è possibile utilizzare Face ID o Touch ID per sbloccare il telefono (a seconda del modello di dispositivo); tuttavia, per maggiore sicurezza, in alcuni casi bisogna sempre inserire il codice per sbloccare iPhone (es. dopo l’accensione o il riavvio di iPhone, se iPhone non è stato sbloccato per più di 48 ore, se iPhone non è stato sbloccato con il codice negli ultimi 6,5 giorni e non è stato sbloccato con Face ID o Touch ID nelle ultime 4 ore, e altri casi ancora).

In iOS 17 – riferisce il sito Macrumors – Apple ha implementato un piccolo cambiamento: se si dimentica un nuovo codice impostato per lo sblocco, nella fase di richiesta del nuovo codice è possibile scegliere l’opzione “Password dimenticata” nella parte inferiore dello schermo e da qui passare ad una schermata che permette di resettare l’ultimo codice, indicare il penultimo codice impostato, e creare a questo punto un codice da zero.

In caso si dimentica il nuovo, la procedura per indicare il precedente codice di sblocco sarà valida per 72 ore.

Nella beta 1 di iOS 17 è ancora possibile modificare la password dell’Apple ID dopo avere indicato il codice di sblocco del telefono, questo nonostante a febbraio il Wall Street Journal aveva riferito di furti di iPhone portati a termine dai ladri osservando il malcapitato quando digita il codice.

