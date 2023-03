BlitzWolf BW-VT2, videoproiettore a lattina in offerta

Sia che vogliate improvvisare il cinema all’aperto, sia che desideriate guadarvi i film sul soffitto in camera da letto prima di andare a dormire, una buona soluzione è BlitzWolf BW-VT2, specialmente adesso che si può comprare in sconto.

Il maggiore punto di forza di questo videoproiettore sono le dimensioni: è grande quanto una lattina di bibita (alto 11 centimetri, largo e profondo 7,2 per un peso complessivo di 400 grammi) e allo stesso tempo ha tutto quel che serve per poter proiettare un film, un video o una serie di foto senza dover collegare null’altro che la fonte dal quale prendere i contenuti.

Può infatti trasmettere a 480p tutto quel che viene riprodotto su uno smartphone o un tablet tramite Bluetooth 4.2, ma c’è anche la presa HDMI per collegare direttamente un computer o una TV, oppure l’USB per dischi e chiavette USB; e per i maniaci della portabilità, c’è anche lo slot microSD (massimo 32 GB) per inserire direttamente la schedina con video, foto e audio sempre pronti.

Come dicevamo non c’è bisogno di nient’altro perché incorpora un altoparlante per l’audio, la batteria per l’alimentazione (fino a 2 ore ininterrotte, ma c’è anche la possibilità di collegarlo direttamente alla corrente col cavo in modo da non dipendere dall’autonomia della batteria) e dentro c’è il sistema operativo Android 9, quindi app e funzioni si controllano come se fosse un cellulare.

C’è il WiFi a 2.4 e 5.0 GHz per collegarlo ad internet e i controlli touch per gestire la riproduzione direttamente dal videoproiettore stesso, senza dover usare altri accessori. Infine, può proiettare immagini da 40 fino a 300 pollici di diagonale e c’è il controllo manuale per messa a fuoco e distorsione prospettica.

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 378,08 € risparmiate il 34% pagandolo 251,42 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.