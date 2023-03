Ecco come sarà Tesla Model 3 2024

Secondo una fonte attendibile interna, Tesla sta attualmente lavorando su un progetto chiamato “Highland” per migliorare la sua Model 3 attraverso una serie di aggiornamenti. Le indiscrezioni suggeriscono che la prossima versione del veicolo, prevista per il 2024, presenterà importanti cambiamenti estetici e funzionali.

Il “Progetto Highland” è già noto al pubblico, in quanto diverse versioni di prova sono state avvistate e diffuse online, sebbene ancora camuffate. Si prevede che il nuovo design includerà modifiche ai fari e al paraurti anteriore, rendendolo più aerodinamico e dotato di una singola telecamera al centro della griglia inferiore, simile al Cybertruck di Tesla.

Anche il paraurti posteriore subirà cambiamenti estetici, mentre i retrovisori laterali saranno aggiornati per supportare le nuove telecamere. Secondo la fonte, tre nuove telecamere saranno installate sulla Model 3, incluso una nella zona centrale del paraurti anteriore e due sui lati del veicolo. Ciò consentirà alla vettura di avere una vista migliore in alcune intersezioni, aumentando la sicurezza stradale.

Le telecamere saranno probabilmente le stesse utilizzate su Model S e Model X con Hardware 4, ma si prevede che siano più avanzate delle attuali telecamere da 1,2 megapixel sui veicoli Hardware 3. Inoltre, il sensore di temperatura esterna sarà rimosso e la temperatura esterna sarà determinata tramite posizione GPS e dati meteorologici.

L’interno della Model 3 verrà aggiornato con una nuova finitura in tessuto, probabilmente lo stesso Alcantara utilizzato su Model S e Model X, mentre il cruscotto subirà un restyling, anche se i dettagli non sono ancora noti.

La nuova versione della Model 3 dovrebbe entrare in produzione nel terzo trimestre di quest’anno. Per ulteriori notizie su Tesla, porte visitare il seguente link, mentre per tutte le informazioni che riguardano auto e veicoli elettrici il link da seguire è il seguente.

Se i prezzi delle auto elettriche vi sembrano alti, date uno sguardo a questa targa firmata da Steve Jobs, vale più di una Tesla.