Bluetti, ecco le imperdibili offerte di Primavera e un coupon esclusivo

Pubblicità Dal 25 al 31 marzo, Bluetti, leader nel settore delle stazioni di ricarica portatili e delle soluzioni energetiche per la casa, celebra l’arrivo della primavera con una promozione speciale su alcuni dei suoi prodotti più amati. Non perdere l’opportunità di acquistare soluzioni energetiche innovative a prezzi vantaggiosi per affrontare al meglio la stagione all’aria aperta: la pagina della promozioni è raggiungibile da questo link. Le Offerte Principali Bluetti Bluetti AC70 + PV100D La soluzione ideale per chi cerca un sistema compatto e potente per ricaricare i dispositivi ovunque tu sia. Il Bluetti AC70 è dotato di 768 Wh e 1.000W di potenza, perfetto per le attività all’aperto. Insieme al pannello solare portatile 100W, ti consente di sfruttare al massimo l’energia solare ovunque.

Bluetti AC70 + PV100D si acquista a cliccando su questo link diretto. 658 euro Bluetti AC180 + Charger 1 Un sistema versatile e potente con 1152 Wh e 1800W di potenza continua, perfetto per chi necessita di maggiore energia su camper, barche e durante i viaggi. Il pacchetto include il caricatore DC DC Charger 1 per una ricarica rapida anche in movimento, garantendo che tu sia sempre caricato.

Bluetti AC180 + Charger 1 si acquista a cliccando su questo link diretto. 898 euro Bluetti AC200L Bluetti AC200L è una soluzione premium per chi cerca il massimo delle prestazioni e della flessibilità. Con una capacità di 2048 Wh, espandibile per una maggiore autonomia, e 2400W di potenza continua, è ideale per alimentare dispositivi ad alto consumo. Perfetto come backup energetico per la casa in caso di blackout, l’AC200L ti offre la libertà di avere sempre l’energia di cui hai bisogno. Bluetti AC200L si acquista a 1299 euro cliccando su questo link diretto

Come approfittare dell’offerta? La promozione sarà disponibile dal 25 al 31 marzo sul sito ufficiale di BLUETTI ITALIA, raggiungibile cliccando su questo link. Per chi volesse acquistare, è attivo uno sconto extra del 5% valido su tutto il sito, basterà inserire il codice MAC5 al momento dell’acquisto. Non perdere l’occasione di portare a casa soluzioni energetiche Bluetti con uno sconto speciale per festeggiare la nuova stagione!

